Мужчины поругались во время поездки

В Ярославле суд признал виновным 34-летнего мужчину, который избил водителя такси.

По данным прокуратуры, всё произошло в феврале. Мужчина, подпив, вызвал такси. Но пока ехали, поспорил с водителем. Да так разругались, что у пьяного мужчины кончились аргументы и он вцепился в водителя.

— Находясь на заднем сиденье автомобиля, он обхватил шею водителя такси и ударил кулаком по лицу, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Протрезвев, мужчина все вспомнил и раскаялся. Вину признал полностью. Суд назначил ему 100 часов обязательных работ.

Бывают и хорошие истории в такси. В апреле таксист помог дедушке, потерявшему память в машине.