Фасад здания весь в трещинах

Школа № 71 в центре Ярославля попала в «Народный реестр опасных школ».

С начала 2018 года активисты Общероссийского народного фронта проверили 500 школ по всей стране. Только 20% учебных заведений не получили никаких замечаний. В остальных школах общественников не устроило состояние кабинетов, столовых, самих зданий, обустройство площадок.

— Всю информацию по опасным школам мы будем систематически направлять в Минпросвещения РФ, чтобы ведомство со своей стороны прорабатывало с регионами данный вопрос, — рассказал координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков. — И так же регулярно мы будем запрашивать от министерства ответ, как решаются проблемы этих образовательных учреждений. Наша задача состоит в том, чтобы эти школы не оставались забытыми, а были на виду у власти, чтобы о них помнили и занимались решением их проблем. В реестр мы вносим образовательные учреждения, нахождение в которых представляет угрозу для жизни и здоровья детей. Это те школы, которые по каким-то причинам были лишены внимания со стороны местных органов власти. Сегодня в нашем реестре уже три образовательных учреждения.

Не устроило активистов состояние школы на улице Свердлова в Ярославле.

— В мастерских, где проходят уроки труда, протекает крыша, — рассказали в ОНФ. — По всему фасаду здания идут трещины, а над школьным двором на остатках арматуры свисают огромные фрагменты карниза. После встречи активистов ОНФ с руководителем департамента образования мэрии Ярославля муниципалитет выделил средства на ремонт фасада. Администрация пообещала закончить ремонтные работы до начала учебного года.

В школе знают о сложном положении, но уверяют, что оно не критическое.

— Нам выделили средства на ремонт фасада здания, — рассказал директор школы № 71 Михаил Лазарев. — Вопрос с мастерскими пока остаётся открытым. Я обращался через соцсети к нашему выпускнику — заместителю мэра Ярославля Алексею Торопову — с просьбой подарить нам крышу на мастерские, но ответа от него пока не получил.

По словам директора школы, в начале июля пройдёт аукцион, а в августе начнутся восстановительные работы по фасаду здания. Завершиться они должны к началу учебного года.

— Катастрофы сейчас нет, — сказал Михаил Лазарев. — Если проблемы не устранить сейчас, это может вызвать более серьёзные последствия.

Кроме ярославской школы в список самых опасных учебных заведений попали Деревянкская средняя школа № 5 Республики Карелия и школа в селе Липовка Саратовской области.

Недавно школы Ярославского района проверила прокуратура. В восьми учебных заведениях нашли нарушения из-за сокращения времени перемен.

