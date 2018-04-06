|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Помнил только жену: в Ярославле мужчина сел в такси и всё забыл
6 апреля 2018 11:15
2 078 7
Вчера поздно вечером в Ярославле таксист Александр Беляков увидел на улице дедушку, который ловил такси. Водитель предложил ему свои услуги. Пенсионер сказал, что не может попасть домой, потому что потерял ключи и попросил отвезти его к дочери. Вот только адрес мужчина назвать не смог, сказал водителю, что покажет дом.
— Мы поехали за Волгу. Там он вообще перестал что-либо узнавать, — рассказал водитель Александр Беляков. — Я поездил с ним по Заволжскому району, думал, может вспомнит что, но дедушка начал паниковать. Не помнил уже ни где живёт, ни имя дочки. Помнил только, что жена его — карга старая.
Водитель решил вернуться примерно в то место, где сел в машину пенсионер, подъехал к Дворцу культуры Добрынина и передал дедушку стоявшему там наряду полиции.
История закончилась удачно. Полицейские нашли родственников пенсионера, правда не дочь, а сына. И живет он в другом районе города.
— Пенсионера, потерявшего память, отвезли к сыну, который живет на улице Павлова, — рассказали в отделе полиции Ленинского района.
Фото: Александр Беляков «Жесть Ярославль»/VK.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
вчера
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров