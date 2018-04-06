Помнил только жену: в Ярославле мужчина сел в такси и всё забыл

Таксист передал дедушку полиции

Вчера поздно вечером в Ярославле таксист Александр Беляков увидел на улице дедушку, который ловил такси. Водитель предложил ему свои услуги. Пенсионер сказал, что не может попасть домой, потому что потерял ключи и попросил отвезти его к дочери. Вот только адрес мужчина назвать не смог, сказал водителю, что покажет дом.

— Мы поехали за Волгу. Там он вообще перестал что-либо узнавать, — рассказал водитель Александр Беляков. — Я поездил с ним по Заволжскому району, думал, может вспомнит что, но дедушка начал паниковать. Не помнил уже ни где живёт, ни имя дочки. Помнил только, что жена его — карга старая.

Водитель решил вернуться примерно в то место, где сел в машину пенсионер, подъехал к Дворцу культуры Добрынина и передал дедушку стоявшему там наряду полиции.

История закончилась удачно. Полицейские нашли родственников пенсионера, правда не дочь, а сына. И живет он в другом районе города.

— Пенсионера, потерявшего память, отвезли к сыну, который живет на улице Павлова, — рассказали в отделе полиции Ленинского района.