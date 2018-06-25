Полигон закрыли год назад

Закрытый год назад из-за несоответствия требованиям экологической безопасности полигон в Переславле возле деревни Красной решили рекультивировать. Проект для рассмотрения отправили госэкспертизу Росприроднадзора.



Рекультиваию полигона будут проводить в несколько этапов. Сейчас провели инженерно-геологические и гидрологические изыскания, полигон засыпали инертным материалом.

— Проект прошел публичные слушания по общественному обсуждению материалов оценки воздействия на окружающую среду. Теперь начался следующий важный этап — государственной экологической экспертизы, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

После того, как проект пройдет госэкспертизу, полигон в Переславском районе ходят включить в проект «Чистая страна», чтобы получить на это 300 миллионов рублей из федерального бюджета. Рекультивацию полигона так же собираются включить и в областную программу по обращению с отходами на следующий год.

Напомним, что за размещение 200 тысяч тонн бытового мусора на полигоне «Скоково» Ярославская область получит 500 миллионов рублей.



Все новости по теме «Мусорный скандал в Ярославской области».