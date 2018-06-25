На рекультивацию переславского мусорного полигона хотят получить 300 миллионов
Закрытый год назад из-за несоответствия требованиям экологической безопасности полигон в Переславле возле деревни Красной решили рекультивировать. Проект для рассмотрения отправили госэкспертизу Росприроднадзора.
Рекультиваию полигона будут проводить в несколько этапов. Сейчас провели инженерно-геологические и гидрологические изыскания, полигон засыпали инертным материалом.
— Проект прошел публичные слушания по общественному обсуждению материалов оценки воздействия на окружающую среду. Теперь начался следующий важный этап — государственной экологической экспертизы, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.
После того, как проект пройдет госэкспертизу, полигон в Переславском районе ходят включить в проект «Чистая страна», чтобы получить на это 300 миллионов рублей из федерального бюджета. Рекультивацию полигона так же собираются включить и в областную программу по обращению с отходами на следующий год.
Напомним, что за размещение 200 тысяч тонн бытового мусора на полигоне «Скоково» Ярославская область получит 500 миллионов рублей.
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