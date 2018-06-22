Оказывается, выпускной — это не так дорого. Сервис «Юла» подсчитал, сколько стоят выпускные платья в России, и пришёл к выводу, что в Ярославле продают практически самые дешёвые наряды.

Самое дорогое платье в Ярославле стоит больше 20 тысяч рублей

Так, в среднем по России выпускные платья отдают за 3 950 рублей. В Ярославле эта средняя цена заметно ниже — всего 2 350 рублей.

— Дешевле приобрести платье на выпускной можно только в Челябинске. Там средняя стоимость платья составила всего 1 970 рублей. Меньше всего повезло выпускницам в Липецке — именно там оказались самые дорогие выпускные платья (в среднем почти за 7 000 рублей), — сообщают специалисты сервиса.



Самое дорогое платье в Ярославле продаёт выпускница прошлого года за 23,5 тысячи рублей. Девушка предлагает бренд Jovani — платье-русалка, расшитое пайетками. Кстати, большинство ярославских выпускниц — худышки, большинство платьев покупают размера S (42–44).