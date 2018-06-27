Первые грибы пошли в Глебовском районе

Пора в лес за грибами и ягодами. Вроде кажется, что рано. Но жители Ярославской области уже вовсю собирают первый грибной урожай. Да и ягоды кое-где попадаются.

Грибы стали появляться на опушках: там и солнышко греет, и дождик лучше поливает.

— В ту субботу мы набрали лисичек. Видели и подберёзовики, но только гнилые. Грибы собрали в Глебовском районе, — рассказывает жительница Рыбинска Марина Шашурова.

Виталий Кузнецов тоже в эти выходные ходил в лес. И тоже набрал лисичек на жарку.

— И земляника есть, но мало. И морошка вот-вот поспеет, — рассказывает рыбинец Виталий Кузнецов.

Всё-таки настоящие грибы пойдут ближе к осени. И мы обязательно расскажем вам, где самые грибные места в области.

Когда собираешь грибы, нужно быть очень внимательным, чтобы не набрать ядовитых. Мы уже писали, как отличить съедобный гриб от поганок. Но, оказывается, и съедобными можно отравится. Вредными могут оказаться старые, перезревшие грибы.

— Нельзя собирать или покупать грибы у дороги, ведь вся грязь, все выхлопы от машин они впитывают в себя. У грибов есть такое свойство: накапливать радиоактивные вещества и тяжелые металлы из почвы. Поэтому собирать лучше в проверенных местах, где вы точно знаете, что рядом нет никаких предприятий или захоронений, — рассказала доцент кафедры медицины, биологии, теории и методики обучения биологии ЯГПУ имени Ушинского Ольга Лазарева.