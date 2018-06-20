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В Ярославской области мужчина хотел отомстить соседке, но случайно убил её
20 июня 2018 21:52
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В Ярославской области следователями раскрыто жестокое убийство пенсионерки в Некрасовском районе.
Виновным признали 49-летнего соседа по участку. Как удалось выяснить следователям межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ярославской области, мужчина собирался отомстить бабушке после долгих конфликтов с ней. Способ придумал небанальный — закачать в её подвал канализационные отходы. За этой подлостью его застала хозяйка дома.
— Между соседями началась словесная перебранка, подсудимый начал выталкивать потерпевшую за калитку, однако женщина оказала ему сопротивление. Тогда злоумышленник обхватил шею потерпевшей рукой и протащил женщину несколько метров, — рассказывают в следственном управлении по Ярославской области. — Не удержав потерпевшую, подсудимый уронил ее, она упала и ударилась головой о лежащее на земле бревно. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.
Труп соседки мужчина спрятал в хозпостройку, а на следующее утро вывез на машине в поле и закопал.
Суд приговорил жителя Некрасовского района к 6,6 года колонии строгого режима.
В Ярославской области в собственном доме женщину задушил супруг.
Фото: Александра Савельева
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