В Ярославской области мужчина хотел отомстить соседке, но случайно убил её

Мужчина так хотел отомстить соседке, что случайно убил её

В Ярославской области следователями раскрыто жестокое убийство пенсионерки в Некрасовском районе.

Виновным признали 49-летнего соседа по участку. Как удалось выяснить следователям межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ярославской области, мужчина собирался отомстить бабушке после долгих конфликтов с ней. Способ придумал небанальный — закачать в её подвал канализационные отходы. За этой подлостью его застала хозяйка дома.

— Между соседями началась словесная перебранка, подсудимый начал выталкивать потерпевшую за калитку, однако женщина оказала ему сопротивление. Тогда злоумышленник обхватил шею потерпевшей рукой и протащил женщину несколько метров, — рассказывают в следственном управлении по Ярославской области. — Не удержав потерпевшую, подсудимый уронил ее, она упала и ударилась головой о лежащее на земле бревно. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Труп соседки мужчина спрятал в хозпостройку, а на следующее утро вывез на машине в поле и закопал.

Суд приговорил жителя Некрасовского района к 6,6 года колонии строгого режима.