В Ярославле водитель трамвая потушила горящие шпалы

Елена и пожар потушила, и от графика не отстала

В Ярославле водителя трамвая № 6 Елену Силенок наградили за то, что она предотвратила серьезный пожар, который мог парализовать движение трамваев.

В «Яргорэлетротранс» о происшествии сообщил пассажир. Мужчина рассказал, что на днях, когда он ехал в трамвае, между «Рио» и Лакокраской рядом с рельсами горела трава. Огонь уже перекинулся на шпалы. Увидев это, водитель трамвая остановила транспорт, вышла и потушила пожар.

— Для подъезда пожарной машины место труднодоступное — водитель проявила бдительность, предотвратила более серьезные последствия, — рассказал пассажир. — Время нагнала, из графика не вылетела.

На работе за поступок женщине выписали премию.

— Благодаря профессионализму Елены Силенок удалось избежать повреждения трамвайных путей и задержки движения, — рассказали в «Яргорэлетротрансе».

В прошлом году девушка-водитель троллейбуса спасла пассажиров во время грозы.