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В Ярославле водитель трамвая потушила горящие шпалы
20 июня 2018 16:21
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В Ярославле водителя трамвая № 6 Елену Силенок наградили за то, что она предотвратила серьезный пожар, который мог парализовать движение трамваев.
В «Яргорэлетротранс» о происшествии сообщил пассажир. Мужчина рассказал, что на днях, когда он ехал в трамвае, между «Рио» и Лакокраской рядом с рельсами горела трава. Огонь уже перекинулся на шпалы. Увидев это, водитель трамвая остановила транспорт, вышла и потушила пожар.
— Для подъезда пожарной машины место труднодоступное — водитель проявила бдительность, предотвратила более серьезные последствия, — рассказал пассажир. — Время нагнала, из графика не вылетела.
На работе за поступок женщине выписали премию.
— Благодаря профессионализму Елены Силенок удалось избежать повреждения трамвайных путей и задержки движения, — рассказали в «Яргорэлетротрансе».
В прошлом году девушка-водитель троллейбуса спасла пассажиров во время грозы.
Фото: Яргорэлектротранс
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