Делали массаж сердца в машине: в тройном ДТП под Ярославлем погибла 43-летняя женщина

Женщина, которая ехала за рулём «Хёндая», скончалась на месте

Сегодня утром на выезде из Ярославля в сторону Тутаева столкнулись три машины: «Хёндай», ВАЗ-2104 и «Рено».

К сожалению, в аварии не обошлось без жертв. На месте ДТП работала бригада медицины катастроф. Пытались помочь женщине, которая ехала за рулём «Хёндая».

— В 8:30 поворачивали на том перекрестке от Ченцов, — написала Наталья Махнина в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». — Медики делали непрямой массаж сердца женщине прямо в машине. Страшно. До сих пор под впечатлением.

Спасти 43-летнюю жительницу Ярославской области не удалось, она погибла на месте. Ещё трое мужчин получили травмы, один из них стоял с перевязанной головой.