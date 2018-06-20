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Делали массаж сердца в машине: в тройном ДТП под Ярославлем погибла 43-летняя женщина
20 июня 2018 12:40
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Сегодня утром на выезде из Ярославля в сторону Тутаева столкнулись три машины: «Хёндай», ВАЗ-2104 и «Рено».
К сожалению, в аварии не обошлось без жертв. На месте ДТП работала бригада медицины катастроф. Пытались помочь женщине, которая ехала за рулём «Хёндая».
— В 8:30 поворачивали на том перекрестке от Ченцов, — написала Наталья Махнина в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». — Медики делали непрямой массаж сердца женщине прямо в машине. Страшно. До сих пор под впечатлением.
Спасти 43-летнюю жительницу Ярославской области не удалось, она погибла на месте. Ещё трое мужчин получили травмы, один из них стоял с перевязанной головой.
Фото: Жесть Ярославль/VK.com
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