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Ярославские власти отчитаются перед Минкультом за строительство колеса обозрения
16 июня 2018 21:53
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Министерство культуры Российской федерации попросило у властей Ярославской области отчитаться о законности строительства колеса обозрения. Жалобу в ведомство отправила ярославская градозащитница Ольга Мазанова.
— Колесо обозрения негативно влияет на панорамы исторического центра. Ярославская организация Союза архитекторов России также выразила обеспокоенность фактом строительства колеса обозрения в пойме реки Которосль, — говорит Ольга Мазанова.
Градозащитница уже не раз возмущалась ещё в процессе строительства колеса, написав заявления во все возможные инстанции.
— Я написал в Министерство культуры, изложив все факты. А именно: колесо обозрения находится вне границ буферной зоны ЮНЕСКО. Оно находится в зоне охраняемого природного ландшафта, где есть ограничения по высотности для объектов капитального строительства — до 10–15 метров. Колесо обозрения не является объектом капитального строительства, — говорит директор областного департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев.
Если вы ещё не катались на аттракционе, то смотрите наш тест-драйв колеса. А также эпичное видео о том, как появлялся этот гигантский аттракцион на берегу Которосли.
Фото: Александра Савельева
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