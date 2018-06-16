Ярославские власти отчитаются перед Минкультом за строительство колеса обозрения

Чиновники отчитаются перед Минкультом о законности расположения колеса обозрения

Министерство культуры Российской федерации попросило у властей Ярославской области отчитаться о законности строительства колеса обозрения. Жалобу в ведомство отправила ярославская градозащитница Ольга Мазанова.

— Колесо обозрения негативно влияет на панорамы исторического центра. Ярославская организация Союза архитекторов России также выразила обеспокоенность фактом строительства колеса обозрения в пойме реки Которосль, — говорит Ольга Мазанова.

Градозащитница уже не раз возмущалась ещё в процессе строительства колеса, написав заявления во все возможные инстанции.

— Я написал в Министерство культуры, изложив все факты. А именно: колесо обозрения находится вне границ буферной зоны ЮНЕСКО. Оно находится в зоне охраняемого природного ландшафта, где есть ограничения по высотности для объектов капитального строительства — до 10–15 метров. Колесо обозрения не является объектом капитального строительства, — говорит директор областного департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев.

Если вы ещё не катались на аттракционе, то смотрите наш тест-драйв колеса. А также эпичное видео о том, как появлялся этот гигантский аттракцион на берегу Которосли.



Главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов в интервью 76.ru заявил, что колесо обозрения не могло бы испортить уже испорченные ландшафты берега Которосли.