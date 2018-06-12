В ярославском дворе сделали качели, крутящиеся со скоростью Земли

Эти качели если и крутятся, то только со скоростью Земли

Обошлись бы и без такого благоустройства двора. Считают жители дома № 51 по улице Чкалова в Ярославле.

На днях во дворе у ярославцев вырубили значительную часть деревьев и покрасили старые гнилые качели.

— А вот и наша «новая» детская площадка! По программе «Решаем вместе». Мало того что вырубили не только больные деревья, но и молодые здоровые, так они еще и умудрились покрасить прогнившую детскую игровую зону вместо того, чтобы организовать новую площадку, — возмущается местная жительница в группе «Подслушано в Ярославле». — Домик-горка — гнилой, крутящиеся качели сгнили и не крутятся. Большие качели не отремонтированы и покрашены по неошкуренной старой краске, которая местами даже «завивается». Зато воркаут-площадку поставили на не относящейся к нам территории за деньги, выделенные на наш двор. А деткам нашим маленьким как тут играть?

"Благоустроенный" двор

Пользователи соцсетей советуют ярославцам обратиться к властям и в прокуратуру с требованием объяснений.

Ещё в одном ярославском дворе, отремонтированном по программе «Решаем вместе», мужчине на голову упала сушилка для белья.