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В ярославском дворе сделали качели, крутящиеся со скоростью Земли
12 июня 2018 12:18
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Обошлись бы и без такого благоустройства двора. Считают жители дома № 51 по улице Чкалова в Ярославле.
На днях во дворе у ярославцев вырубили значительную часть деревьев и покрасили старые гнилые качели.
— А вот и наша «новая» детская площадка! По программе «Решаем вместе». Мало того что вырубили не только больные деревья, но и молодые здоровые, так они еще и умудрились покрасить прогнившую детскую игровую зону вместо того, чтобы организовать новую площадку, — возмущается местная жительница в группе «Подслушано в Ярославле». — Домик-горка — гнилой, крутящиеся качели сгнили и не крутятся. Большие качели не отремонтированы и покрашены по неошкуренной старой краске, которая местами даже «завивается». Зато воркаут-площадку поставили на не относящейся к нам территории за деньги, выделенные на наш двор. А деткам нашим маленьким как тут играть?
Пользователи соцсетей советуют ярославцам обратиться к властям и в прокуратуру с требованием объяснений.
Ещё в одном ярославском дворе, отремонтированном по программе «Решаем вместе», мужчине на голову упала сушилка для белья.
Фото: Подслушано в Ярославле / vk.com
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