Лучший рынок и торговую улицу России нашли в Ярославле

Лучший рынок России нашёлся в центре Ярославля

Министерство промышленности и торговли России провело конкурс «Торговля России — 2018». Там выбирали лучший торговый город, лучшую торговую улицу, лучший нестационарный торговый объект, лучшую ярмарку, лучший розничный рынок, лучший мобильный торговый объект и лучший несетевой магазин.

На конкурс было подано 624 заявки от разных городов. Больше всего наград получил Ярославль, победивший сразу в трёх номинациях.

— Минпромторг признал улицу Кирова лучшей торговой улицей, — похвастались в мэрии Ярославля. — Лучшим розничным рынком объявили наш Центральный рынок. А звание лучшего мобильного торгового ресторана получила кофейня OldBus Coffee.

Кстати, лучшим торговым городом России стала Рязань.

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