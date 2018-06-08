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Лучший рынок и торговую улицу России нашли в Ярославле
8 июня 2018 09:44
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Министерство промышленности и торговли России провело конкурс «Торговля России — 2018». Там выбирали лучший торговый город, лучшую торговую улицу, лучший нестационарный торговый объект, лучшую ярмарку, лучший розничный рынок, лучший мобильный торговый объект и лучший несетевой магазин.
На конкурс было подано 624 заявки от разных городов. Больше всего наград получил Ярославль, победивший сразу в трёх номинациях.
— Минпромторг признал улицу Кирова лучшей торговой улицей, — похвастались в мэрии Ярославля. — Лучшим розничным рынком объявили наш Центральный рынок. А звание лучшего мобильного торгового ресторана получила кофейня OldBus Coffee.
Кстати, лучшим торговым городом России стала Рязань.
Читайте также: мытный рынок вместо фонтанов — как уничтожили торговое сердце Ярославля.
Фото: Александра Савельева
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