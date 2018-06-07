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Президенту на прямой линии рассказали о проблемах онкологии в Ярославской области
7 июня 2018 14:01
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Уже почти два часа идёт прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Вопросы главе государства задают по телефону, через видеосвязь, интернет со всей страны.
Один из вопросов задала президенту студентка медицинского университета, которая планирует стать врачом-онкологом. Она рассказала о проблемах онкологии в стране, приведя в пример Ярославскую область.
— Мама Веры Вуприной из Ярославской области умерла от болевого шока, только потому что не было лекарств у скорой помощи. В Апатитах, откуда вам год назад задавала вопрос Дарья Старикова, врач принимает всего по два часа, — перечисляла проблемы девушка. — Мне 24, и я в этом году заканчиваю университет. И для меня очень важно, как же мы будем в будущем спасать пациентов?
О чём спрашивали ярославцы у президента в прошлом году.
Владимир Путин согласился с проблемой. Как и с большинством людей, которые сегодня к нему обращаются.
— Да, вы правы, это одна из очень острых и чувствительных проблем. Мы ставим перед собой сложные задачи по увеличению продолжительности жизни наших граждан, выйти на показатели 80+. Прежде всего — нужна ранняя диагностика. Сегодня раннее выявление — 30 процентов, а нужно добиться 50–70%. По детской онкогематологии — у нас более 90 процентов излечения. Результаты возможны. Нам нужно уделить внимание ядерной медицине — исследования позволяют выявлять на ранней стадии и купировать. Лекарства — это должны быть эффективные отечественные препараты. Нужно, чтобы в отрасли были перспективные специалисты. Программа готовится. Нужно строить и оборудовать онкоцентры. Эта программа будет стоить примерно 1 триллион рублей.
О чём ещё спрашивают люди Владимира Путина: всё самое интересное с прямой линии тут.
Буквально через 20 минут в следственном управлении следственного комитета по Ярославской обасти объявили о том, что начали проверку по этому заявлению.
Фото: Россия24
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