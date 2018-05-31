Ярославцу на голову упала сушилка, поставленная по программе «Решаем вместе»

Мужчину больно ударило по голове благоустройством двора

Неприятная история случилась с жильцом дома на улице Блюхера в Ярославле, где ему во дворе на голову свалилась металлическая сушилка для белья. Столб просто рухнул, когда мужчина вешал одежду на натянутые верёвки.

— Человеку 60 с лишним лет! И ему так досталось, — причитает жительница дома № 40 по улице Блюхера. — А причиной всему то, что на площадке ничего не закреплено, одни сплошные недоделки после благоустройства двора по губернаторской программе «Решаем вместе». Мы так ждали этот ремонт, а сделали тяп-ляп.

Двор начали благоустраивать в прошлом году. И вот, что из этого вышло

Двор в Дзержинском районе начали благоустраивать в прошлом году. Это территория у домов № 40 и № 38. Здесь уложили новый асфальт, поставили ограждения и вот эти сушилки для белья.

— У нас постоянно вода стоит у подъездов. А от бордюров отошёл асфальт! Наш председатель воюет с чиновниками, пытается добиться продолжения благоустройства, но толку мало.

Что нам ответили в службе поддержки программы:

— По документам ремонты прошлого года мы закрыли. Весной комиссия от мэрии Ярославля и ообщественников проверяла, как были сделаны работы, составляя акты о переделках, где это было необходимо. По этому двору запросов пока не было, — ответили по телефону проекта.