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Эксклюзив
Ярославцу на голову упала сушилка, поставленная по программе «Решаем вместе»
31 мая 2018 11:03
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Неприятная история случилась с жильцом дома на улице Блюхера в Ярославле, где ему во дворе на голову свалилась металлическая сушилка для белья. Столб просто рухнул, когда мужчина вешал одежду на натянутые верёвки.
— Человеку 60 с лишним лет! И ему так досталось, — причитает жительница дома № 40 по улице Блюхера. — А причиной всему то, что на площадке ничего не закреплено, одни сплошные недоделки после благоустройства двора по губернаторской программе «Решаем вместе». Мы так ждали этот ремонт, а сделали тяп-ляп.
Двор в Дзержинском районе начали благоустраивать в прошлом году. Это территория у домов № 40 и № 38. Здесь уложили новый асфальт, поставили ограждения и вот эти сушилки для белья.
— У нас постоянно вода стоит у подъездов. А от бордюров отошёл асфальт! Наш председатель воюет с чиновниками, пытается добиться продолжения благоустройства, но толку мало.
Что нам ответили в службе поддержки программы:
— По документам ремонты прошлого года мы закрыли. Весной комиссия от мэрии Ярославля и ообщественников проверяла, как были сделаны работы, составляя акты о переделках, где это было необходимо. По этому двору запросов пока не было, — ответили по телефону проекта.
Фото: Читатель 76.ru
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