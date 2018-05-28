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Ярославцам предложили пристыдить коррупционеров
28 мая 2018 17:08
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Ярославцы могут поучаствовать в конкурсе, который проводит Генеральная прокуратура России. Тема конкурса: «Вместе против коррупции!». Помимо России в конкурсе примут участие граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
— Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!». Мы надеемся, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
Работы нужно присылать на официальный сайт конкурса Anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 года.
Торжественная церемония награждения победителей состоится 9 декабря.
Фото: Александра Савельева
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