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Ярославцам предложили пристыдить коррупционеров

28 мая 2018 17:08
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взятка, деньги, коррупция, Ярославль

Ярославцы могут поучаствовать в конкурсе, который проводит Генеральная прокуратура России. Тема конкурса: «Вместе против коррупции!». Помимо России в конкурсе примут участие граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

— Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!». Мы надеемся, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.

Работы нужно присылать на официальный сайт конкурса Anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 года.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 9 декабря.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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