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В Ярославле придумали наказание для троицы, которая пыталась похитить чугунный забор
23 мая 2018 10:56
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Дело в отношении похитителей чугунного забора, наконец, передают в суд. Троица неудавшихся воришек пыталась увезти две секции чугунного забора прямо с проспекта Ленина на тележке.
Этот случай произошёл ещё в прошлом ноябре, тогда троих успели сфотографировать прохожие, они же и вызвали полицию. Похитители даже успели уже упаковать свою добычу. Но были задержаны сотрудниками Росгвардии.
— По материалам уголовного дела, трое местных жителей пытались похитить две секции чугунного пешеходного ограждения общей стоимостью чуть более 1000 рублей, погрузив его на привезенную с собой тележку, с целью последующей продажи, — рассказали подробности в прокуратуре Ярославля. — Указанные действия были замечены приехавшими по вызову сотрудниками Росгвардии, которые задержали преступников.
Уголовное дело передали в Ленинский районный суд. Мужчинам может грозить лишение свободы до одного года либо штраф до 200 тысяч рублей и обязательные работы.
Фото: Читатель 76.ru
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