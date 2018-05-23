В Ярославле придумали наказание для троицы, которая пыталась похитить чугунный забор

Ярославцев накажут за наглое похищение

Дело в отношении похитителей чугунного забора, наконец, передают в суд. Троица неудавшихся воришек пыталась увезти две секции чугунного забора прямо с проспекта Ленина на тележке.

Этот случай произошёл ещё в прошлом ноябре, тогда троих успели сфотографировать прохожие, они же и вызвали полицию. Похитители даже успели уже упаковать свою добычу. Но были задержаны сотрудниками Росгвардии.

— По материалам уголовного дела, трое местных жителей пытались похитить две секции чугунного пешеходного ограждения общей стоимостью чуть более 1000 рублей, погрузив его на привезенную с собой тележку, с целью последующей продажи, — рассказали подробности в прокуратуре Ярославля. — Указанные действия были замечены приехавшими по вызову сотрудниками Росгвардии, которые задержали преступников.

Уголовное дело передали в Ленинский районный суд. Мужчинам может грозить лишение свободы до одного года либо штраф до 200 тысяч рублей и обязательные работы.