Ярославец, избивший мужчину, вступившегося за жену: «Женщина сама спровоцировала конфликт»

Всё произошло в центре Ярославля

Водитель КАМАЗа, который подрался с мужчиной, заступившимся за жену, рассказал свою версию произошедшего. Водитель грузовика нанял адвоката, чтобы отстоять свою честь.

Напомним, инцидент произошёл в центре Ярославля 17 мая. Ольга Хазиева сделала замечание водителю КАМАЗа за то, что он не выставил знак аварийной остановки. На что мужчина, по словам Ольги, накричал на неё и кинул гаечным ключом в машину женщины. Та позвонила супругу и попросила защиты. В результате мужчины подрались. Супруг Ольги, хоть и спровоцировал драку, получил серьёзные травмы. Супруги Хазиевы настаивают: водитель КАМАЗа вёл себя крайне грубо и жестоко. Но у мужчины своя версия.

— Дело было не так, как рассказывает эта женщина, все было совсем по-другому. У меня замкнула проводка, и я встал посреди дороги, и сзади меня пристраивались машины, и мне каждый раз приходилось выходить и показывать, что у меня сломалась машина, и чтоб они объезжали. Все водители понимающе отнеслись и нормально мимо проезжали. У меня из-за замкнувшей проводки ничего не работало и сели аккумуляторы, знака аварийной остановки не было. И в этот момент сзади оказалась эта женщина на своей машине. Я её тоже попросил объехать. Я нервничал, что у меня ничего не получалось, а эта женщина в грубой форме попросила меня включить аварийку. Я в такой же форме ответил ей, чтоб она убралась, — рассказывает водитель.

По его словам, он не угрожал Ольге. Он просто разозлился, поэтому кинул маленький гаечный ключ в сторону машины.

Между мужчиной и женщиной произошла перепалка, после которой Ольга, не выдержав, позвонила мужу.

— Внезапно подъехал муж этой женщины, набросился на меня, нанёс мне пять или шесть ударов сзади, и я на несколько секунд вырубился, — рассказывает водитель КАМАЗа.

Во время драки между мужчинами Ольга, по словам водителя КАМАЗа, только накаляла обстановку, бегала вокруг и угрожала. Кроме того, именно она спровоцировала весь конфликт. Потом кто-то вызвал скорую и полицию.

— Меня забрали в отдел и теперь мне предъявили обвинение в том, что я умышленно покалечил человека. Сейчас я под подпиской о невыезде. Я уверен, что мы могли бы всё выяснить на словах. Я не знаю, кто он, но я хочу лично принести ему извинения и помочь, чем смогу, — говорит мужчина.

По данному факту УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело.