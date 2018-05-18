|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Репортаж
Люди в кэжуал: ради мэра половина чиновников пересели на велосипеды
18 мая 2018 09:01
1 584 1
Сегодня утром чиновники мэрии Ярославля и подконтрольных департаментов приехали на работу на велосипедах. Несколько десятков человек сменили пиджаки на стиль кэжуал, как предложил мэр Владимир Слепцов (сегодня по всей стране проходит акция «На работу на велосипеде»). Сам градоначальник приехал на работу без пятнадцати девять в темно-синем спортивном костюме. Был очень доволен.
— Я за семь минут доехал от проспекта Ленина до мэрии, просто мчал, — поделился впечатлениями Владимир Слепцов. — Сегодня нам повезло с погодой. После ночной грозы, я думал, придётся мокнуть всем. Спасибо тем, кто принял участие в акции.
Одна из самых дальних поездок оказалась у заместителя главы Красноперекопского и Фрунзенского района Серея Скударя. Он проехал от Федоровского собора.
— Коленки надо разминать, с непривычки нормальная нагрузка, — поделился он.
В мэрии Ярославля запретили джинсы: новый дресс-код чиновников.Непростой путь выбрал и заммэра Вячеслав Гаврилов, проехавший всего два километра.
— Я выбрал маршрут посложнее с подъемами, которые оказалось непросто преодолевать, — сказал Гаврилов. — Хотя я часто катаюсь на велосипеде с сыном по вечерам.
Директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов и вовсе время провёл с двойной пользой.
— Я прокатился по всей набережной от департамента, оценил последствия ночной грозы, посмотрел, как плитка, где нужна уборка, — рассказал Михаил Кузнецов. — Надо почаще так делать. Ножками все не исходишь, а так на велосипеде все объехал.
На вопрос о том, останется ли новая большая парковка на улице Нахимсона напротив администрации, мэр ответил уклончиво:
— Не знаю, насколько нужна такая большая парковка, но количество парковок в городе растёт.
Фото: Анна Елкина
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
Как там "профи" - ЗАМЫСЕЛ... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров