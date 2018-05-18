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Город

Люди в кэжуал: ради мэра половина чиновников пересели на велосипеды

18 мая 2018 09:01
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велосипед, Ярославль, Слепцов

Сегодня утром чиновники мэрии Ярославля и подконтрольных департаментов приехали на работу на велосипедах. Несколько десятков человек сменили пиджаки на стиль кэжуал, как предложил мэр Владимир Слепцов (сегодня по всей стране проходит акция «На работу на велосипеде»). Сам градоначальник приехал на работу без пятнадцати девять в темно-синем спортивном костюме. Был очень доволен.

 — Я за семь минут доехал от проспекта Ленина до мэрии, просто мчал, — поделился впечатлениями Владимир Слепцов. — Сегодня нам повезло с погодой. После ночной грозы, я думал, придётся мокнуть всем. Спасибо тем, кто принял участие в акции.

Одна из самых дальних поездок оказалась у заместителя главы Красноперекопского и Фрунзенского района Серея Скударя. Он проехал от Федоровского собора.

 — Коленки надо разминать, с непривычки нормальная нагрузка, — поделился он.

В мэрии Ярославля запретили джинсы: новый дресс-код чиновников.Непростой путь выбрал и заммэра Вячеслав Гаврилов, проехавший всего два километра.

 — Я выбрал маршрут посложнее с подъемами, которые оказалось непросто преодолевать, — сказал Гаврилов. — Хотя я часто катаюсь на велосипеде с сыном по вечерам.

Директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов и вовсе время провёл с двойной пользой.

 — Я прокатился по всей набережной от департамента, оценил последствия ночной грозы, посмотрел, как плитка, где нужна уборка, — рассказал Михаил Кузнецов. — Надо почаще так делать. Ножками все не исходишь, а так на велосипеде все объехал.

На вопрос о том, останется ли новая большая парковка на улице Нахимсона напротив администрации, мэр ответил уклончиво:

 — Не знаю, насколько нужна такая большая парковка, но количество парковок в городе растёт.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Анна Елкина
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