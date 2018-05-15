На «пьяной» дороге мотоциклист влетел в легковушку

Авария на "пьяной" дороге

Авария случилась около 22:15 этим вечером в Заволжском районе Ярославля. Всё произошло на так называемой «пьяной» дороге у выезда с автозаправки.

Мужчина на мотоцикле мчал по дороге, в это время с заправки выруливала легковушка.

— Он жив! В больницу увезли, — пишет в комментариях Павел Кулёмин.

Сейчас на месте работают несколько машин спасателей и патруль ГИБДД.