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На «пьяной» дороге мотоциклист влетел в легковушку
15 мая 2018 00:18
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Авария случилась около 22:15 этим вечером в Заволжском районе Ярославля. Всё произошло на так называемой «пьяной» дороге у выезда с автозаправки.
Мужчина на мотоцикле мчал по дороге, в это время с заправки выруливала легковушка.
— Он жив! В больницу увезли, — пишет в комментариях Павел Кулёмин.
Сейчас на месте работают несколько машин спасателей и патруль ГИБДД.
Фото: Подслушано в Ярославле / vk.com
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