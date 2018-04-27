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«Ликёрка», перезагрузка: ярославский завод снова начнёт выпускать свои знаменитые напитки

27 апреля 2018 09:50
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алкоголь, ликеро-водочный завод, Ярославль

«Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов» выиграл торги по приобретению 20 товарных знаков, принадлежавших ярославскому ликёро-водочному заводу. Это стало возможным после начала процедуры продажи имущественного комплекса предприятия, находящегося в конкурсном производстве.

— Первые торги были объявлены на товарные знаки. Это бренды, которыми владел завод. На сегодня они выкуплены «Ярославским государственным институтом качества сырья и пищевых продуктов». Это значит, что традиционные ярославские бренды смогут выпускаться на предприятии под руководством нового инвестора, — рассказала заместитель директора областного департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Валентина Шишина.

Уже определены потенциальные инвесторы, которые готовы вкладываться в продукцию завода. Планируется, что после проведения последних торгов в конце июня — начале июля начнется работа по получению лицензии и дальнейшему запуску производства. Всё оборудование завода находится в работоспособном состоянии. А люди, которые раньше работали на ликёро-водочном заводе, вернутся на свои места.

Анна Лурье
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Фото: правительство ЯО
Продажа авто, мото
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