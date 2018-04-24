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Дороги взбунтовались: в Ярославле мусоровоз провалился в дыру в асфальте

24 апреля 2018 12:29
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яма, Ярославль, провалился автомобиль

В Ярославле на улице Чехова в яму провалился мусоровоз. Машина выезжала из двора дома 78, когда под задним колесом провалилось дорожное покрытие, и мусоровоз не смог самостоятельно выехать.

Фотографии провалившейся машины выложил пользователь соцсети «ВКонтакте» в группу «Подслушано в Ярославле».

 


Подписчики группы сразу начали искать виновных.

— Это всё климат виноват, а не чиновники и подрядчик, нет, — написал Артём Ярославский.

Некоторые шутят, что виноват водитель, другие, что асфальт, приплели даже Дурова с телеграмом.

— Ярославские дороги взбунтовались против московского мусора! — написала Анна Андреевна.

Вчера еще одна огромная дыра появилась на перекрестке улиц Чехова и Угличской, а в прошлую пятницу такую картину можно было наблюдать возле парка Победы в Брагино.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: «Подслушано в Ярославле»/VK.com, «Подслушано в Ярославле»/VK.com
Видео: Денис Барабанов/Vk.com
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