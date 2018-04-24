|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Дороги взбунтовались: в Ярославле мусоровоз провалился в дыру в асфальте
24 апреля 2018 12:29
1 177 0
В Ярославле на улице Чехова в яму провалился мусоровоз. Машина выезжала из двора дома 78, когда под задним колесом провалилось дорожное покрытие, и мусоровоз не смог самостоятельно выехать.
Фотографии провалившейся машины выложил пользователь соцсети «ВКонтакте» в группу «Подслушано в Ярославле».
Подписчики группы сразу начали искать виновных.
— Это всё климат виноват, а не чиновники и подрядчик, нет, — написал Артём Ярославский.
Некоторые шутят, что виноват водитель, другие, что асфальт, приплели даже Дурова с телеграмом.
— Ярославские дороги взбунтовались против московского мусора! — написала Анна Андреевна.
Вчера еще одна огромная дыра появилась на перекрестке улиц Чехова и Угличской, а в прошлую пятницу такую картину можно было наблюдать возле парка Победы в Брагино.
Фото: «Подслушано в Ярославле»/VK.com, «Подслушано в Ярославле»/VK.com
Видео: Денис Барабанов/Vk.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Сколько еще будут снимать... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров