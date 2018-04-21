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«Всё здание рушилось и падало»: в Ярославской области в супермаркете «Дикси» обвалилась крыша
21 апреля 2018 21:54
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Сегодня в Рыбинске произошло крупное ЧП. В начале седьмого вечера у магазина «Дикси» на улице Толбухина в микрорайоне Волжский рухнула крыша. Конструкция здания не выдержала большого объема накопившейся воды.
— Всё здание начало складываться, как карточный домик, — рассказывают очевидцы. — А вместе с обломками хлынула вода. Она всё вымыла изнутри — у дороги до сих пор валяются чайники, которые стояли на витрине.
Лишь по счастливой случайности на этот раз обошлось без пострадавших. Крыша обвалиласьс той стороны, где в здании расположен магазин промтоваров. Он работает до шести часов, поэтому за несколько минут до ЧП оттуда все ушли.
— Было очень страшно, начало рушиться всё здание и падать, — признаются покупатели из продуктовых отделов, которые были в здании за стенкой. — Но нас не зацепило. Всех быстро вывели из магазина на улицу.
Местные говорят, что подобного стоило ожидать. Якобы в здании была засорена ливнёвка, и её никто не чистил. Вода постоянно скапливалась и не уходила.
Сейчас правоохранительные органы будут проводить проверку, им предстоит выявить точные причины ЧП и определить виновников. Пока здание оцеплено полицией.
— Мы охраняем магазин от мародёров, которые могут растащить все товары, — рассказал источник в МВД. — Магазин пришлось закрыть
Правоохранительные органы в Ярославле тем временем продолжают выяснять причины пожара в торговом центре «Вернисаж».
Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com, Подслушано в Рыбинскек/Vk.com
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