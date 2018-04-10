|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославцы устроят заезд на велосипедах до свалки
10 апреля 2018 13:58
580 2
Нестандартно решили выразиться общественники против переизбытка мусора в Ярославской области.
В эти выходные устроят заезд на велосипедах до полигона с мусором «Скоково», который находится всего в нескольких километрах от Дзержинского района Ярославля.
— Приглашаем всех желающих в поддержку движения против мусора. Вливайтесь! Узнаем немного больше об окрестностях Ярославля, — пишут организаторы в соцсетях.
Велозабег устроят в субботу, 14 апреля. Его старт назначили на 12 часов в парке Победы у сцены.
Кстати, в Ярославле нередко устраивают нестандартные заезды на велосипедах. Например, в прошлом году на велосипеды сели ведьмы и клоуны.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров