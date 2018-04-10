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Ярославцы устроят заезд на велосипедах до свалки

10 апреля 2018 13:58
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велосипед, мусор, Ярославль

Нестандартно решили выразиться общественники против переизбытка мусора в Ярославской области.

В эти выходные устроят заезд на велосипедах до полигона с мусором «Скоково», который находится всего в нескольких километрах от Дзержинского района Ярославля.

— Приглашаем всех желающих в поддержку движения против мусора. Вливайтесь! Узнаем немного больше об окрестностях Ярославля, — пишут организаторы в соцсетях.

Велозабег устроят в субботу, 14 апреля. Его старт назначили на 12 часов в парке Победы у сцены. 

Кстати, в Ярославле нередко устраивают нестандартные заезды на велосипедах. Например, в прошлом году на велосипеды сели ведьмы и клоуны.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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