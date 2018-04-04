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Ярославские школьники придумали робота, который собирает носки
4 апреля 2018 08:32
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В градостроительном колледже прошёл финал соревнований по робототехнике среди детей от 6 до 15 лет.
— 50 школьников Ярославской области представляли свои проекты на тему «Умный дом», — рассказали организаторы конкурса. — Можно не переживать: наше будущее будет высокотехнологичным, а главное — интересным! Роботы могут всё, в этом мы убедились.
Ребята сделали помощников для самых разных бытовых нужд. Одни придумали новую охранную систему, а другие создали роботов в помощь холостякам: один делает бутерброды, другой заваривает чай, а третий вообще собирает разбросанные по дому носки. Мальчишки изобрели даже робота-смотрителя для почтового ящика.
Школьникам есть к чему стремиться. В декабре студент ЯрГУ имени Демидова получил полмиллиона рублей на развитие своего проекта. Егор Гурьянов вместе с командой студентов и преподавателей создал робототехнический комплекс на основе искусственного интеллекта.
Фото: ИТрегион76/Facebook.com
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