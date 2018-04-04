×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Ярославские школьники придумали робота, который собирает носки

4 апреля 2018 08:32
621 0
умный дом, Ярославль, робот

В градостроительном колледже прошёл финал соревнований по робототехнике среди детей от 6 до 15 лет.

— 50 школьников Ярославской области представляли свои проекты на тему «Умный дом», — рассказали организаторы конкурса. — Можно не переживать: наше будущее будет высокотехнологичным, а главное — интересным! Роботы могут всё, в этом мы убедились.

Ребята сделали помощников для самых разных бытовых нужд. Одни придумали новую охранную систему, а другие создали роботов в помощь холостякам: один делает бутерброды, другой заваривает чай, а третий вообще собирает разбросанные по дому носки. Мальчишки изобрели даже робота-смотрителя для почтового ящика.

Школьникам есть к чему стремиться. В декабре студент ЯрГУ имени Демидова получил полмиллиона рублей на развитие своего проекта. Егор Гурьянов вместе с командой студентов и преподавателей создал робототехнический комплекс на основе искусственного интеллекта.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: ИТрегион76/Facebook.com
Продажа авто, мото
Далее: В Волковском театре из-за болезни актёра отменили спектакли

Новое на сайте
Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет

Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет
Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут

Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут
Три шага для рекордно долгой службы шифера

Три шага для рекордно долгой службы шифера
«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей

«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей
Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Фильм недели
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Комментарии (13): да все было точно сказано,... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Комментарии (5): Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,45 57,84
EUR 70,50 70,99
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 04.04
USD 57,54 0,25
EUR 70,92 0,32
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.