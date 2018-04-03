Водитель такси «Тройка» смял «пятнашку» в центре Ярославля

Такси «Тройка» снова в ДТП

Поздним вечером понедельника практически у дверей Кировского отделения полиции в Ярославле случилось ДТП. На улице Собинова столкнулась машина такси «Тройка» с ВАЗом.

Очевидцы говорят, что спровоцировал аварию «Рено-Логан».

— Водитель был не в себе. Полицейские говорят о возможном наркотическом опьянении, — рассказал 76.ru очевидец происходящего Денис Пермяков.

Однако позже в ГИБДД рассказали, что возбудили административное дело в отношении водителя такси за то, что он ездил на машине с неиправностями, при которых езда запрещена. Сам водитель получил ушибы.

У «пятнашки» же сильно побит перёд — разбит бампер, смяты капот и левое крыло.

Авария на улице Собинова

Можно ли получить компенсацию, если ваше такси попало в аварию, и как вообще доехать в ярославском такси безопасно: в нашем материале.