|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Водитель такси «Тройка» смял «пятнашку» в центре Ярославля
3 апреля 2018 01:02
5 151 14
Поздним вечером понедельника практически у дверей Кировского отделения полиции в Ярославле случилось ДТП. На улице Собинова столкнулась машина такси «Тройка» с ВАЗом.
Очевидцы говорят, что спровоцировал аварию «Рено-Логан».
— Водитель был не в себе. Полицейские говорят о возможном наркотическом опьянении, — рассказал 76.ru очевидец происходящего Денис Пермяков.
Однако позже в ГИБДД рассказали, что возбудили административное дело в отношении водителя такси за то, что он ездил на машине с неиправностями, при которых езда запрещена. Сам водитель получил ушибы.
У «пятнашки» же сильно побит перёд — разбит бампер, смяты капот и левое крыло.
Можно ли получить компенсацию, если ваше такси попало в аварию, и как вообще доехать в ярославском такси безопасно: в нашем материале.
Фото: Денис Пермяков, ГИБДД по ЯО
|
Новое на сайте
Фильм недели
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров