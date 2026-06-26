На частной АЗС в Ярославле предотвратили теракт: что об этом известно

Губернатор лично наградил оператора АЗС Источник: правительство Ярославской области

Оператор АЗС «Global 76» в Ярославле помогла предотвратить теракт в регионе. Об этом на совместном заседании региональных антитеррористической комиссии и оперативного штаба сообщил губернатор Михаил Евраев.

Екатерина Залозная отказалась залить бензин в тару, с которой пришел покупатель. Как уточнил источник 76.RU, ярославна действовала по закону — наливать топливо можно только в специальную тару. Покупателю с обычным пластиковым баком она отказала. Этим, как оказалось позже, очень помогла. Ее поступок отметили власти.

«Глава региона вручил благодарственное письмо губернатора Ярославской области оператору автозаправочной станции „Global 76“ Екатерине Залозной, которая помогла предотвратить террористический акт на территории региона», — рассказали в правительстве.

Ранее из крупного банка в Ярославле эвакуировали людей. 17 июня офис в Кировском районе задымился. Очевидцы сообщали, что в здание подложили коробку с фейерверком, которая после взорвалась. Позже на кадрах, опубликованных из офиса банка, было видно, что женщина разлила горючую жидкость.

Кадры поджога в банке в Ярославле Источник: Ярославль Главный / Telegram