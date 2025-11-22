НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Смотровая площадка уже готова: что нового появилось в Петропавловском парке в Ярославле с начала благоустройства

Смотровая площадка уже готова: что нового появилось в Петропавловском парке в Ярославле с начала благоустройства

Рассматриваем, что изменилось

317
Завершился третий этап работ | Источник: мэрия ЯрославляЗавершился третий этап работ | Источник: мэрия Ярославля

Завершился третий этап работ

Источник:

мэрия Ярославля

В Ярославле продолжается благоустройство в Петропавловском парке. Строители закончили монтаж смотровой площадки с видом на храм Петра и Павла. Сейчас рабочие уже убирают строительный мусор.

«Это только первый этап работ, далее зимой специалисты подготовят дендроплан и весной уже выйдут на озеленение», — дополнили в мэрии.

Что известно о подрядчике

ИП Дмитрий Дятлов зарегистрирован в Костромской области в 2020 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

У Дятлова также есть фирма по строительству дорог и автомагистралей — ООО «Ярбетонострой». Компания новая: ее зарегистрировали в августе 2025 года.

Бизнесмен участвует и в других городских проектах. В частности, он занимается благоустройством территории парка ДК «Гамма» в Заволжском районе за 17,6 миллиона рублей, а также ведет работы в Сквере 950-летия Ярославля в Ленинском районе за 6,4 миллиона рублей.

В парке сделали уличное освещение и систему видеонаблюдения, проложили пешеходные дорожки и воссоздали историческую беседку. В мэрии поделилась отчетом о проделанной работе.

Рабочие уже убирают оборудование | Источник: мэрия ЯрославляРабочие уже убирают оборудование | Источник: мэрия Ярославля
Завершился монтаж мостовой | Источник: мэрия ЯрославляЗавершился монтаж мостовой | Источник: мэрия Ярославля
К следующему этапу специалисты приступят зимой | Источник: мэрия ЯрославляК следующему этапу специалисты приступят зимой | Источник: мэрия Ярославля

Благоустраивается парк за счет средств из федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В 2024 году за обновление парка проголосовали около 32 тысяч жителей.

Напомним, что также в парке в Красноперекопском районе отреставрируют храм Петра и Павла. Работами займется ярославская художественная мастерская «Реставратор». Общая стоимость контракта составляет 315,6 миллиона рублей.

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Петропавловский парк Смотровая площадка Благоустройство
Чего там с несчастным Парком Судостроителей?! Долго ещё этот трэш наблюдать?!
Не стыдно ещё от таких новостей то?! Должны всё были сделать!!! Посмотрите вокруг! На убитые парки недоделанные!!!
