Смотровая площадка уже готова: что нового появилось в Петропавловском парке в Ярославле с начала благоустройства

В Ярославле продолжается благоустройство в Петропавловском парке. Строители закончили монтаж смотровой площадки с видом на храм Петра и Павла. Сейчас рабочие уже убирают строительный мусор.

«Это только первый этап работ, далее зимой специалисты подготовят дендроплан и весной уже выйдут на озеленение», — дополнили в мэрии.