Во сколько начнется салют и где его смотреть: все, что нужно знать ярославцу в День города

30 мая проведение Дня города в Ярославле завершится праздничным фейерверком — подарком от местного предпринимателя. Салют будут запускать с нижнего яруса Стрелки. Начало: в 23:00.
Традиционно наблюдать за фейерверком можно из нескольких локаций:
на Волжской набережной;
на Стрелке;
на берегу Волги в Коровниках;
на берегу Волги в Тверицах;
с моста, ведущего на Московский проспект;
на берегу Волги в районе Савино.
Некоторые ярославцы также выбирают для просмотра Косой мост или Толбухинский мост.
Есть еще парочка необычных вариантов. В День города в Ярославле продают билеты на вечерние прогулки по Волге, чтобы посмотреть на фейерверк с воды.
К примеру, билет на электрокатамаран «Белояр» с просмотром салюта будет стоит 2300 рублей с человека, а на экскурсионный теплоход «Ярославия» с диджеем — 1200 рублей. В обычное время первый вариант стоит от 1050 рублей, а второй — от 300 рублей.
Напомним, на Октябрьском мосту для безопасности будут действовать ограничения движения с 22:00 до 23:30 на участке Тверицкой набережной от проспекта Авиаторов до съезда с Октябрьского моста, съездах с Октябрьского моста, а также на Октябрьском мосту.