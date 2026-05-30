Во сколько начнется салют и где его смотреть: все, что нужно знать ярославцу в День города

Рассказываем, сколько будет стоить ночная прогулка по Волге

Стало известно, сколько стоит посмотреть салют с теплохода в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Александр Куренной / 76.RU

30 мая проведение Дня города в Ярославле завершится праздничным фейерверком — подарком от местного предпринимателя. Салют будут запускать с нижнего яруса Стрелки. Начало: в 23:00.

Традиционно наблюдать за фейерверком можно из нескольких локаций:

  • на Волжской набережной;

  • на Стрелке;

  • на берегу Волги в Коровниках;

  • на берегу Волги в Тверицах;

  • с моста, ведущего на Московский проспект;

  • на берегу Волги в районе Савино.

Некоторые ярославцы также выбирают для просмотра Косой мост или Толбухинский мост.

Есть еще парочка необычных вариантов. В День города в Ярославле продают билеты на вечерние прогулки по Волге, чтобы посмотреть на фейерверк с воды.

К примеру, билет на электрокатамаран «Белояр» с просмотром салюта будет стоит 2300 рублей с человека, а на экскурсионный теплоход «Ярославия» с диджеем — 1200 рублей. В обычное время первый вариант стоит от 1050 рублей, а второй — от 300 рублей.

А это электрокатамаран «Белояр» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Так выглядит экскурсионный теплоход | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Напомним, на Октябрьском мосту для безопасности будут действовать ограничения движения с 22:00 до 23:30 на участке Тверицкой набережной от проспекта Авиаторов до съезда с Октябрьского моста, съездах с Октябрьского моста, а также на Октябрьском мосту.

Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
