Стало известно, откуда в Ярославле будут запускать салют на День города

В Ярославле на День города запустят салют Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярким финалом празднования Дня города, 30 мая, в Ярославле станет запуск салюта. Его подарил городу местный предприниматель.

«Особое внимание — потрясающему праздничному салюту, который озарит небо над нашим городом ровно в 23:00 на Нижнем ярусе Стрелки», — ранее сообщали в мэрии.

Где смотреть салют на День города в Ярославле:

на Волжской набережной;

на Стрелке;

на берегу Волги в Коровниках;

на берегу Волги в Тверицах;

с моста, ведущего на Московский проспект;

на берегу Волги в районе Савино.

На карте отмечены лучшие точки для просмотра салюта в Ярославле Источник: мэрия Ярославля

В большом онлайн-репортаже рассказываем, как город празднует 1016-летие. Для удобства жителей публикуем там программу, яркие события и фото с улиц. Главная сцена в этом году находится на Советской площади, концерт начнется там в полдень.