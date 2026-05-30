Стало известно, откуда в Ярославле будут запускать салют на День города

Ярким финалом празднования Дня города, 30 мая, в Ярославле станет запуск салюта. Его подарил городу местный предприниматель.
«Особое внимание — потрясающему праздничному салюту, который озарит небо над нашим городом ровно в 23:00 на Нижнем ярусе Стрелки», — ранее сообщали в мэрии.
Где смотреть салют на День города в Ярославле:
на Волжской набережной;
на Стрелке;
на берегу Волги в Коровниках;
на берегу Волги в Тверицах;
с моста, ведущего на Московский проспект;
на берегу Волги в районе Савино.
В большом онлайн-репортаже рассказываем, как город празднует 1016-летие. Для удобства жителей публикуем там программу, яркие события и фото с улиц. Главная сцена в этом году находится на Советской площади, концерт начнется там в полдень.
Кстати, с 22:00 до 23:00 на Советской площади выступит звездная группа «Интонация» (6+), хиты которой звучали в хоккейном сериале «Молодежка».