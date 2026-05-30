НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

облачно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

ю-з.

 746мм 62%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
Афиша на День города
На ребенка напала собака
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Зарплаты хоккеистов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Концерты звезд
Пять лет назад не стало Яна Левина
День города: онлайн
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Город День города Ярославля Стало известно, откуда в Ярославле будут запускать салют на День города

Стало известно, откуда в Ярославле будут запускать салют на День города

И в какое время начнется шоу

69
В Ярославле на День города запустят салют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле на День города запустят салют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на День города запустят салют

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярким финалом празднования Дня города, 30 мая, в Ярославле станет запуск салюта. Его подарил городу местный предприниматель.

«Особое внимание — потрясающему праздничному салюту, который озарит небо над нашим городом ровно в 23:00 на Нижнем ярусе Стрелки», — ранее сообщали в мэрии.

Где смотреть салют на День города в Ярославле:

  • на Волжской набережной;

  • на Стрелке;

  • на берегу Волги в Коровниках;

  • на берегу Волги в Тверицах;

  • с моста, ведущего на Московский проспект;

  • на берегу Волги в районе Савино.

На карте отмечены лучшие точки для просмотра салюта в Ярославле | Источник: мэрия ЯрославляНа карте отмечены лучшие точки для просмотра салюта в Ярославле | Источник: мэрия Ярославля

На карте отмечены лучшие точки для просмотра салюта в Ярославле

Источник:
мэрия Ярославля

В большом онлайн-репортаже рассказываем, как город празднует 1016-летие. Для удобства жителей публикуем там программу, яркие события и фото с улиц. Главная сцена в этом году находится на Советской площади, концерт начнется там в полдень.

Кстати, с 22:00 до 23:00 на Советской площади выступит звездная группа «Интонация» (6+), хиты которой звучали в хоккейном сериале «Молодежка».

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
День города Ярославль Салют
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем