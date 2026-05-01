В Ярославле объявили набор актеров для съемки в детективе. Как попасть в сериал

В Ярославле продолжаются съемки телесериала «Алекс Лютый» Источник: Артем Бауман / 76.RU, сериал «Алекс Лютый. Дело Шульца» (16+), 2022 год, реж. Леонид Белозорович, телеканал НТВ

В Ярославле объявили о поиске актеров массовых сцен на съемки детектива для НТВ. Объявления появились в тематической группе 29 апреля. Традиционно требование — желающие принять участие в съемках должны быть без признаков современности.

«Нужны 5 человек на роли бойцов " группы захвата " . Этакий ОМОН 1979 года. <…> Мужчины, возраст 25–45 лет, спортивного телосложения и — в идеале — имеющие опыт обращения с оружием. Кто может пробежать в кадре, убедительно держа автомат и прочее», — ранее указывали в объявлении.

Кроме того, бригадиры искали посетителей выставки, пациенток в женской консультации и других героев.

Подготовка связана со съемками четвертого сезона детектива «Алекс Лютый», эта часть носит название «Золото войны» (16+).

Режиссер четвертого сезона — Леонид Белозорович. Съемки организует «Амедиа Продакшн» по заказу телеканала НТВ. В центре сюжета — убийство антиквара в Брянске в 1979-м и похищение старинного предмета из церкви. Расследование дела берет на себя подполковник КГБ Елисеев.

Напомним, съемки идут с начала весны, сериал будет показан на телеканале НТВ. Как уточнили 76.RU в мэрии, ранее для съемочного процесса, организованного кинокомпанией «ЯрСинема», перекрывали дороги в центре города.