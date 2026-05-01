В Ярославле объявили набор актеров для съемки в детективе. Как попасть в сериал

В Ярославле объявили о поиске актеров массовых сцен на съемки детектива для НТВ. Объявления появились в тематической группе 29 апреля. Традиционно требование — желающие принять участие в съемках должны быть без признаков современности.
«Нужны 5 человек на роли бойцов
Кроме того, бригадиры искали посетителей выставки, пациенток в женской консультации и других героев.
Подготовка связана со съемками четвертого сезона детектива «Алекс Лютый», эта часть носит название «Золото войны» (16+).
Режиссер четвертого сезона — Леонид Белозорович. Съемки организует «Амедиа Продакшн» по заказу телеканала НТВ. В центре сюжета — убийство антиквара в Брянске в 1979-м и похищение старинного предмета из церкви. Расследование дела берет на себя подполковник КГБ Елисеев.
Напомним, съемки идут с начала весны, сериал будет показан на телеканале НТВ. Как уточнили 76.RU в мэрии, ранее для съемочного процесса, организованного кинокомпанией «ЯрСинема», перекрывали дороги в центре города.
Ранее мы подробно рассказывали о новом сериале. В четвертом сезоне главную роль исполняет актер Антон Хабаров, известный массовому зрителю по сериалу «Казанова» (18+).