Сыры за шесть тысяч, косуля и шашлык из осетра: чем торгуют на винной ярмарке в Ярославле. Обзор

Что продают на эногастрономическом фестивале в Ярославле Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

1 мая ярославцы выстроились в гигантскую очередь за лакомствами на эногастрономическом фестивале, который проходит на Советской площади (18+). Мероприятие продлится в регионе до 3 мая.

Эногастрономия — это сочетание винодельческой и гастрономической культур.

Чем угощают на Советской площади и сколько стоят лакомства, показываем в большом обзоре.

Что за фестиваль проходит в центре

Эногастрономический фестиваль на Советской площади стал частью проекта «Винные ярмарки России». Как ранее объяснял губернатор Ярославской области, наш регион выбран стартовой площадкой цикла национальных ярмарок.

Для посетителей на площади организованы лекции, мастер-классы, дегустации, концертные программы с участием местных творческих коллективов. На Советской площади появились павильоны каждого из округов Ярославской области, а также предприниматели из других регионов России.

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«На ярмарке представлено 11 винодельческих предприятий со всей страны и 2 винотеки, 272 SKU. В числе участников как крупные производители, так и малые и фермерские хозяйства, для которых проект становится возможностью выйти на широкую аудиторию», — рассказали в пресс-службе Роскачества.

Схема ярмарки на Советской площади в Ярославле Источник: Роскачество

Как и на сельскохозяйственных ярмарках, каждый округ представляет свою продукцию. На фото — павильон Рыбинского округа Источник: Анна Елкина / 76.RU

А это очередь за бокалами на дегустацию. Участие в ней — 800 рублей. Гостям предлагают попробовать восемь разных вариантов алкоголя Источник: Анна Елкина / 76.RU

В павильоне Ярославского округа торгуют рассадой и кадками с цветами Источник: Анна Елкина / 76.RU

Ароматная рыбка Источник: Анна Елкина / 76.RU

Рыба холодного копчения за 1350 рублей Источник: Анна Елкина / 76.RU

Шашлык из осетра — 2600 рублей за килограмм Источник: Анна Елкина / 76.RU

Из сладостей: пряники, ириски, джемы Источник: Анна Елкина / 76.RU

Ириски продают сразу кульками Источник: Анна Елкина / 76.RU

Местный хамон из косули по 480 рублей за 100 граммов Источник: Анна Елкина / 76.RU Можно найти конину Источник: Анна Елкина / 76.RU