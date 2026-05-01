Сыры за шесть тысяч, косуля и шашлык из осетра: чем торгуют на винной ярмарке в Ярославле. Обзор

1 мая ярославцы выстроились в гигантскую очередь за лакомствами на эногастрономическом фестивале, который проходит на Советской площади (18+). Мероприятие продлится в регионе до 3 мая.
Эногастрономия — это сочетание винодельческой и гастрономической культур.
Чем угощают на Советской площади и сколько стоят лакомства, показываем в большом обзоре.
Что за фестиваль проходит в центре
Эногастрономический фестиваль на Советской площади стал частью проекта «Винные ярмарки России». Как ранее объяснял губернатор Ярославской области, наш регион выбран стартовой площадкой цикла национальных ярмарок.
Для посетителей на площади организованы лекции, мастер-классы, дегустации, концертные программы с участием местных творческих коллективов. На Советской площади появились павильоны каждого из округов Ярославской области, а также предприниматели из других регионов России.
«На ярмарке представлено 11 винодельческих предприятий со всей страны и 2 винотеки, 272 SKU. В числе участников как крупные производители, так и малые и фермерские хозяйства, для которых проект становится возможностью выйти на широкую аудиторию», — рассказали в пресс-службе Роскачества.
Ранее мы также публиковали топ главных событий мая. Что точно стоит посетить в Ярославской области в последний месяц весны, читайте в нашем материале.