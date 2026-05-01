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Город Сыры за шесть тысяч, косуля и шашлык из осетра: чем торгуют на винной ярмарке в Ярославле. Обзор

Сыры за шесть тысяч, косуля и шашлык из осетра: чем торгуют на винной ярмарке в Ярославле. Обзор

Фестиваль продлится до 3 мая

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Что продают на эногастрономическом фестивале в Ярославле | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUЧто продают на эногастрономическом фестивале в Ярославле | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Что продают на эногастрономическом фестивале в Ярославле

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

1 мая ярославцы выстроились в гигантскую очередь за лакомствами на эногастрономическом фестивале, который проходит на Советской площади (18+). Мероприятие продлится в регионе до 3 мая.

Эногастрономия — это сочетание винодельческой и гастрономической культур.

Чем угощают на Советской площади и сколько стоят лакомства, показываем в большом обзоре.

Что за фестиваль проходит в центре

Эногастрономический фестиваль на Советской площади стал частью проекта «Винные ярмарки России». Как ранее объяснял губернатор Ярославской области, наш регион выбран стартовой площадкой цикла национальных ярмарок.

Для посетителей на площади организованы лекции, мастер-классы, дегустации, концертные программы с участием местных творческих коллективов. На Советской площади появились павильоны каждого из округов Ярославской области, а также предприниматели из других регионов России.

Можно дегустировать! | Источник: Анна Елкина / 76.RUМожно дегустировать! | Источник: Анна Елкина / 76.RU
На прилавках&nbsp;— сыры, копчености, рыба, сладости | Источник: Анна Елкина / 76.RUНа прилавках&nbsp;— сыры, копчености, рыба, сладости | Источник: Анна Елкина / 76.RU
Десятки ярославцев выстроились в очереди за лакомствами | Источник: Анна Елкина / 76.RUДесятки ярославцев выстроились в очереди за лакомствами | Источник: Анна Елкина / 76.RU
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На площади есть арт-объекты для эффектных фото | Источник: Анна Елкина / 76.RUНа площади есть арт-объекты для эффектных фото | Источник: Анна Елкина / 76.RU

«На ярмарке представлено 11 винодельческих предприятий со всей страны и 2 винотеки, 272 SKU. В числе участников как крупные производители, так и малые и фермерские хозяйства, для которых проект становится возможностью выйти на широкую аудиторию», — рассказали в пресс-службе Роскачества.

Схема ярмарки на Советской площади в Ярославле | Источник: РоскачествоСхема ярмарки на Советской площади в Ярославле | Источник: Роскачество

Схема ярмарки на Советской площади в Ярославле

Источник:

Роскачество

Как и на сельскохозяйственных ярмарках, каждый округ представляет свою продукцию. На фото&nbsp;— павильон Рыбинского округа | Источник: Анна Елкина / 76.RUКак и на сельскохозяйственных ярмарках, каждый округ представляет свою продукцию. На фото&nbsp;— павильон Рыбинского округа | Источник: Анна Елкина / 76.RU

Как и на сельскохозяйственных ярмарках, каждый округ представляет свою продукцию. На фото — павильон Рыбинского округа

Источник:

Анна Елкина / 76.RU

А это очередь за бокалами на дегустацию. Участие в ней&nbsp;— 800 рублей. Гостям предлагают попробовать восемь разных вариантов алкоголя | Источник: Анна Елкина / 76.RUА это очередь за бокалами на дегустацию. Участие в ней&nbsp;— 800 рублей. Гостям предлагают попробовать восемь разных вариантов алкоголя | Источник: Анна Елкина / 76.RU

А это очередь за бокалами на дегустацию. Участие в ней — 800 рублей. Гостям предлагают попробовать восемь разных вариантов алкоголя

Источник:

Анна Елкина / 76.RU

В павильоне Ярославского округа торгуют рассадой и кадками с цветами | Источник: Анна Елкина / 76.RUВ павильоне Ярославского округа торгуют рассадой и кадками с цветами | Источник: Анна Елкина / 76.RU

В павильоне Ярославского округа торгуют рассадой и кадками с цветами

Источник:

Анна Елкина / 76.RU

Ароматная рыбка | Источник: Анна Елкина / 76.RUАроматная рыбка | Источник: Анна Елкина / 76.RU

Ароматная рыбка

Источник:

Анна Елкина / 76.RU

Рыба холодного копчения за 1350 рублей | Источник: Анна Елкина / 76.RUРыба холодного копчения за 1350 рублей | Источник: Анна Елкина / 76.RU

Рыба холодного копчения за 1350 рублей

Источник:

Анна Елкина / 76.RU

На фестивале представлены сыры из разных уголков Ярославской области и всей России | Источник: Анна Елкина / 76.RUНа фестивале представлены сыры из разных уголков Ярославской области и всей России | Источник: Анна Елкина / 76.RU
Есть полуторагодовалые сыры от «Осенево» по 3–4 тысячи рублей за кило. Кроме того, есть варианты по 6 тысяч за кило | Источник: Анна Елкина / 76.RUЕсть полуторагодовалые сыры от «Осенево» по 3–4 тысячи рублей за кило. Кроме того, есть варианты по 6 тысяч за кило | Источник: Анна Елкина / 76.RU
Есть варианты бюджетнее. Качотта и халуми по 600–300 рублей за 400–500 граммов | Источник: Анна Елкина / 76.RUЕсть варианты бюджетнее. Качотта и халуми по 600–300 рублей за 400–500 граммов | Источник: Анна Елкина / 76.RU
Для тех, кто любит пикантное. Сыры в специях по 400 рублей за шарик | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUДля тех, кто любит пикантное. Сыры в специях по 400 рублей за шарик | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU
Кусочки местных суров по 240 рублей за 100 грамм | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUКусочки местных суров по 240 рублей за 100 грамм | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU
Килограмм сыра «Покровский» обойдется в шесть тысяч рублей | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUКилограмм сыра «Покровский» обойдется в шесть тысяч рублей | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU
Шашлык из осетра&nbsp;— 2600 рублей за килограмм | Источник: Анна Елкина / 76.RUШашлык из осетра&nbsp;— 2600 рублей за килограмм | Источник: Анна Елкина / 76.RU

Шашлык из осетра — 2600 рублей за килограмм

Источник:

Анна Елкина / 76.RU

Из сладостей: пряники, ириски, джемы | Источник: Анна Елкина / 76.RUИз сладостей: пряники, ириски, джемы | Источник: Анна Елкина / 76.RU

Из сладостей: пряники, ириски, джемы

Источник:

Анна Елкина / 76.RU

Ириски продают сразу кульками | Источник: Анна Елкина / 76.RUИриски продают сразу кульками | Источник: Анна Елкина / 76.RU

Ириски продают сразу кульками

Источник:

Анна Елкина / 76.RU

Местный хамон из косули по 480 рублей за 100 граммов | Источник: Анна Елкина / 76.RUМестный хамон из косули по 480 рублей за 100 граммов | Источник: Анна Елкина / 76.RU

Местный хамон из косули по 480 рублей за 100 граммов

Источник:

Анна Елкина / 76.RU

Можно найти конину | Источник: Анна Елкина / 76.RUМожно найти конину | Источник: Анна Елкина / 76.RU

Можно найти конину

Источник:

Анна Елкина / 76.RU

Упаковка пастилы&nbsp;— 400 рублей | Источник: Анна Елкина / 76.RUУпаковка пастилы&nbsp;— 400 рублей | Источник: Анна Елкина / 76.RU
Стенд с ярославским медом | Источник: Анна Елкина / 76.RUСтенд с ярославским медом | Источник: Анна Елкина / 76.RU
Есть и созданные вручную вещицы | Источник: Анна Елкина / 76.RUЕсть и созданные вручную вещицы | Источник: Анна Елкина / 76.RU
Стоимость бутылки&nbsp;— в среднем от 1000 и до нескольких тысяч рублей. В основном представлены в разбеге 1500–2000 за бутылку | Источник: Анна Елкина / 76.RUСтоимость бутылки&nbsp;— в среднем от 1000 и до нескольких тысяч рублей. В основном представлены в разбеге 1500–2000 за бутылку | Источник: Анна Елкина / 76.RU
Тематические пряники по 150 рублей | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUТематические пряники по 150 рублей | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU
Есть и молочка | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUЕсть и молочка | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Ранее мы также публиковали топ главных событий мая. Что точно стоит посетить в Ярославской области в последний месяц весны, читайте в нашем материале.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Гастрономия Вино Ярмарка Роскачество Фестиваль
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Комментарии
56
Гость
2 мая, 11:00
Вы не поняли - эта ярмарка не для того чтоб вы купили - а для того чтобы показать всем как много у нас хороших и разных продуктов. Вы спросите фермеров -сколько стоило участие в этой ярмарке?
Гость
2 мая, 09:08
Народ толпится только там , где бесплатно можно дегустировать продукты.
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Гость
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