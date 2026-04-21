В Ярославле появятся новые аттракционы в четырех парках: каких развлечений ждать

В Ярославле появятся новые аттракционы Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле в этом году появятся новые аттракционы. Об этом порталу 76.RU рассказали в мэрии города.

«В парках „Юбилейный“ и „Нефтяник“ предусмотрено размещение аттракциона „Бассейн с лодочками“. В настоящее время ведутся работы по проектированию площадок для их установки», — уточнили в пресс-службе городской администрации.

В парке 30-летия Победы хотят открыть пункт прокат лодок и катамаранов на пруду. Рассматриваются варианты, как и где это сделать.

В парке на Даманском острове, по информации властей, появятся два новых электрокатамарана.

«Оборудование уже приобретено, в настоящее время ведется подготовка площадок для его эксплуатации», — добавили в мэрии.

Кстати, мы недавно сообщали, что аттракционы на острове Даманский работают круглогодично. Их эксплуатация приостанавливается только при температуре воздуха ниже -15 градусов. Стоимость посещения каруселей и других активностей в парке варьируется от 150 до 1100 рублей.