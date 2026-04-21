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Город В Ярославле появятся новые аттракционы в четырех парках: каких развлечений ждать

В Ярославле появятся новые аттракционы в четырех парках: каких развлечений ждать

Они будут работать уже этим летом

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В Ярославле появятся новые аттракционы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле появятся новые аттракционы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле появятся новые аттракционы

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле в этом году появятся новые аттракционы. Об этом порталу 76.RU рассказали в мэрии города.

«В парках „Юбилейный“ и „Нефтяник“ предусмотрено размещение аттракциона „Бассейн с лодочками“. В настоящее время ведутся работы по проектированию площадок для их установки», — уточнили в пресс-службе городской администрации.

В парке 30-летия Победы хотят открыть пункт прокат лодок и катамаранов на пруду. Рассматриваются варианты, как и где это сделать.

В парке на Даманском острове, по информации властей, появятся два новых электрокатамарана.

«Оборудование уже приобретено, в настоящее время ведется подготовка площадок для его эксплуатации», — добавили в мэрии.

Кстати, мы недавно сообщали, что аттракционы на острове Даманский работают круглогодично. Их эксплуатация приостанавливается только при температуре воздуха ниже -15 градусов. Стоимость посещения каруселей и других активностей в парке варьируется от 150 до 1100 рублей.

Также в Ярославле утвердили новую категорию льготников при посещении аттракционов в городских парках — это дети-инвалиды. Они смогут приобрести билеты со скидками от 30 до 50 процентов.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
6
Гость
21 апреля, 21:23
Просто не надо за все сразу хвататься. Все надо делать постепенно и самое главное качество.
Гость
21 апреля, 19:12
Где деревья в городе и чистые тротуары? Никогда город не был таким грязным как в последнее время.
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Гость
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