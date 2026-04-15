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Город Дешевле в два раза: кто может прокатиться на ярославских аттракционах со скидкой

Дешевле в два раза: кто может прокатиться на ярославских аттракционах со скидкой

В мэрии рассказали о новой категории льготников

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В Ярославле покататься на каруселях можно в нескольких городских парках | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле покататься на каруселях можно в нескольких городских парках | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле покататься на каруселях можно в нескольких городских парках

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Прокатиться на ярославских аттракционах можно будет со скидкой. О новой категории льготников сообщили в мэрии города. Теперь на билеты по сниженной цене могут рассчитывать дети с инвалидностью.

Как отметила руководитель «Дирекции городских парков культуры и отдыха» Ярославля Вера Виноградова, скидка для льготников на аттракционы составляет от 30 до 50 процентов. Для ее получения нужно предъявить соответствующие документы на кассе.

Ранее право на скидку имели только многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также члены семей участников специальной военной операции.

Льгота распространяется на все парки, которые включены в «Дирекцию городских парков культуры и отдыха»:

  1. Парк Даманский. График работы: ежедневно с 11:00 до 22:00.

  2. Парк «Юбилейный». График работы: ежедневно с 11:00 до 21:00.

  3. Парк 30-летия Победы. График работы: ежедневно с 11:00 до 21:00.

  4. Парк «Нефтяник». График работы: ежедневно с 11:00 до 21:00.

  5. Парк «Подзеленье». График работы: ежедневно с 11:00 до 21:00.

Однако аттракционы есть не везде.

В Ярославле аттракционы стоят на Даманском острове, в парках «Юбилейном» и «Нефтяник», 30-летия Победы в Брагине. Они работают с 11:00 до 19:00. Стоимость посещения каруселей и других активностей варьируется от 150 до 1100 рублей. Мы публиковали подробный обзор всех аттракционов на Даманском острове.

Под ответственность родителей

Жительница Заволжского района Ольга Паутова рассказала, что детей с инвалидностью не всегда пускают покататься на каруселях, объясняя это техникой безопасности. С таким заявлением ярославна обратилась к мэру города.

«Женщина воспитывает троих детей, двое из которых имеют инвалидность. У семьи возникла проблема с посещением городских парков, а именно с покупкой билетов на аттракционы — в целях безопасности сотрудники не допускали детей до катания», — рассказали о ситуации в мэрии города.

Мэр города Артем Молчанов ответил, что решение на допуск ребенка к аттракциону принимают родители.

«Дети смогут пользоваться некоторыми видами аттракционов под ответственность своих родителей или законных представителей», — дополнили в мэрии Ярославля.

Как вам идея со скидкой?

Отлично! Давно пора
Напишу в комментариях, кому еще нужно делать скидку
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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Парк аттракционов Льготник Карусель Билет
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Комментарии
16
Гость
18 апреля, 13:24
Для лиготников сво тоже нужны льготы
Гость
16 апреля, 14:18
Пенсионеры тоже любят кататься на аттракционах. Им тоже продавайте билеты за 50 процентов, как в музеях
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Гость
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