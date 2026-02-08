37 секретных метров под землей. Как выглядит тайный бункер Сталина и кому туда лучше не соваться: фото

Площадь зала заседаний — 70 квадратных метров, но посетители могут стоять только у входа Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В этом году исполнится 35 лет, как в бункер Сталина в Самаре начали пускать посетителей. Журналисты 63.RU решили еще раз побывать в бомбоубежище, посмотреть на него новыми глазами и показать, как живет сейчас этот много лет засекреченный объект.

Бункер строили с февраля по ноябрь 1942 года. Причем строили так секретно, что даже жильцы ближайших домов, как они утверждали, не видели работ. Объект был засекречен до 1990 года. Первые экскурсии прошли в бункере в 1991 году.

Бункер расположен по адресу Фрунзе, 167. С центральных улиц он не заметен. Вход можно увидеть (и то не сразу), только зайдя во двор Самарского института культуры.

Нужно быть готовым, что к посетителям тут очень жесткие требования: нельзя вести видеосъемку и аудиозапись. Нельзя фотографировать экскурсовода и КПП. А при входе в бункер у вас попросят выключить телефон и открыть сумку. Рюкзак нужно будет снять и оставить в ящике для хранения.

Так выглядит пропуск на объект Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Спускаемся под зорким взором Иосифа Виссарионовича Источник: Роман Данилкин / 63.RU

И вот всё включили, показали, оставили, выслушали строгий инструктаж и… спускаемся вниз на 12 этажей. Толщина стен — от одного метра и выше. Осознание этой мощи уже начинает давить на психику, но пока совсем чуть-чуть. Стены все бронированные. На этом этапе, судя по информации с сайта бункера, выполнены они из соединенных болтами бронированных листов со свинцовой прослойкой.

Первая часть пути проходит в довольно просторной шахте по широкой лестнице. Экскурсовод просит обязательно держаться за перила. Но пока это не особо и требуется. Спуск на четыре этажа вниз проходит легко и весело.

Так спускаемся четыре этажа Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Стены из толстых бронированных листов со свинцовой прослойкой Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Глубина шахты — 14 метров Источник: Роман Данилкин / 63.RU

На стене фотографии людей, причастных к строительству объекта. Там, где на листах одни фамилии, фото людей найти не удалось Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Переходим из бокового ствола бункера в центральный. На этом, седьмом этаже находятся все системы жизнеобеспечения. В случае чрезвычайной ситуации бомбоубежище можно использовать по назначению и сейчас.

Посетителей пускают не везде Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Наскальная живопись» по-липецки Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Таких мощных дверей на седьмом этаже несколько Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Снова спуск. Но теперь уже по более узким пролетам — на лестнице вдвоем не разойтись. И повороты, много поворотов. Вот тут начинается настоящее испытание для тех, кто страдает клаустрофобией. И даже для тех, кто думал, что не страдает. Да, в бункер, конечно же, подается воздух, но порой возникает ощущение, что его немного не хватает.

А вот держаться за перила уже не помешает Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Лифт в бункере есть, но пользоваться им во время нашего визита было нельзя. Возможно, и не только в тот день. Поэтому перед спуском нужно серьезно оценить свои возможности и состояние здоровья.

Спускаясь вниз по центральному стволу, можно увидеть, что некоторые этажи рабочие. Там расположены помещения МЧС и гражданской обороны.

Заглянуть туда можно, но остановки экскурсовод там не делала Источник: Роман Данилкин / 63.RU

А вот на втором этаже — фотовыставка под названием «Куйбышев — 2-я столица СССР в годы войны 1941–1945 годов». Здесь мы сделали остановку. Экскурсовод рассказывала о событиях на фото. Было довольно интересно. Но так как аудиозапись вести было запрещено, то цитировать слова экскурсовода не будем.

На экскурсии журналисты 63.RU были вместе с коллегами, в том числе и из других регионов. Поход организовала КбшЖД Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В середине октября 1941 года Государственный комитет обороны (ГКО) утвердил постановление «Об эвакуации столицы в город Куйбышев». Второй пункт документа посвящен безопасности Сталина: эвакуировать вождя предполагалось в крайнем случае. Неделю спустя вышел новый указ — «О создании бомбоубежища в Куйбышеве». Проект секретного убежища разработан ускоренными темпами архитектором Юлианом Островским. На Волгу командировали 600 столичных метростроевцев. Бункер Сталина в Самаре — это самое глубокое убежище лидера страны, участвовавшей во Второй мировой войне. Убежище Гитлера в Берлине достигало в глубину 16 м, а убежища Черчилля и Рузвельта — по два этажа. Источник: bunker-stalina-samara.ru.

На стенде — фото каждого посольства, эвакуированного в Куйбышев Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Еще фото на стендах Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Кадр в подписи не нуждается Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Так выглядит помещение со стендами Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Последний рывок — спуск еще на один этаж — и вот они: кабинет Сталина и зал заседаний. То, ради чего сюда спускаются историки и простые обыватели из разных уголков России (и не только).

Мы сейчас на самом дне, на глубине 37 метров. При этом именно там глубины и не ощущается. «Клаустрофобия здесь не живет», — отметила экскурсовод. И была права. За счет высоких и светлых потолков, фальшдверей (в кабинете Сталина) и фальшкаминов (в зале заседаний) создается ощущение дополнительного пространства, и стены на посетителей не давят.

Фото из кабинета Иосифа Виссарионовича. Рассмотрите его со всех сторон.

Садиться на диван нельзя Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Иллюзия голубого неба на потолке Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Стол с другого ракурса Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Еще ближе Источник: Роман Данилкин / 63.RU

И еще Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Стул очень простой, без излишеств Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Вся мебель в кабинете подлинная Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Площадь кабинета Сталина — 32 квадратных метра, площадь зала заседаний — 70 квадратов. Потолок в зале напоминает перекрытия станции московского метрополитена «Аэропорт». Декор потолка похож на стропы парашюта.

А вот серия фото зала заседаний.

Заходить за красную ленту нельзя Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Но наш фотограф приблизил кадр, и мы можем рассмотреть зал заседаний поближе Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Накидки на стульях не убирают, зал содержат так, как его обставили в 1942 году Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Немного игры света Источник: Роман Данилкин / 63.RU

И снова стол с зеленым сукном Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Портреты над входом в зал заседаний Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Зал заседаний находится почти напротив кабинета Сталина Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Трогать мебель, присаживаться на стулья, облокачиваться на столы и снимать трубки телефонных аппаратов не разрешается (хотя и очень хочется). Можно только фотографироваться около них, что, собственно, все посетители и стараются сделать.

Полы устланы ковровыми дорожками Источник: Роман Данилкин / 63.RU

И дальше — восхождение. И опять узкие лестницы с поворотами. Но, как ни странно, подниматься по ним оказалось не так сложно, как ожидалось.

Отсюда к КПП можно подняться и на лифте, но есть ли смысл: подъема остается четыре этажа, большая часть лестницы уже позади Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Вид снизу на лестничный пролет — впечатляет Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Экскурсовод рассказала, что лестницы сделаны специально под шаг Сталина и считаются самыми удобными в городе. Кажется, она права.

По данным сайта bunker-stalina-samara.ru, экскурсии в бункер проходят с понедельника по пятницу. Первую группу запускают в 11 утра. С 13 до 14 часов — обеденный перерыв. Закрывается музей в 15:00. Цена входного билета для взрослого — 500 рублей, для ребенка — 300 рублей. Возможны индивидуальные экскурсии. Не рекомендуется посещать бункер детям до 10 лет.