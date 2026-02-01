НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-17°C

Сейчас в Ярославле
Погода-17°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -24

6 м/c,

сев.

 750мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 75,73
EUR 90,47
В ДТП пострадали трое взрослых и ребенок
Качество и комфорт: выбрать квартиру от СЗ «Берега»
Погода в первую неделю февраля
В ДТП сбили подростка
Где отдохнуть зимой по-русски
Куда сходить на свидание в Ярославле
Рыбинец раскрыл изнанку популярного шоу
Большая афиша
Город Готовы заплатить 110 млн: в Ярославле ищут подрядчика для ремонта асфальта городских дорог

Готовы заплатить 110 млн: в Ярославле ищут подрядчика для ремонта асфальта городских дорог

Публикуем информацию с Госзакупок

281
Власти ищут подрядчика для ремонта неровностей на дорогах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВласти ищут подрядчика для ремонта неровностей на дорогах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти ищут подрядчика для ремонта неровностей на дорогах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ищут подрядчика для ремонта асфальта городских дорог. На работы из городского бюджета готовы выделить 110 миллионов рублей.

По данным сервиса «Госзакупки», ремонт планируют начать 1 апреля 2026 года, закончить 30 апреля 2027.

«Необходимый объем выполняемых работ определить не представляется возможным. Конкретные объекты и сроки выполнения работ Заказчик определяет в письменных заданиях. Письменные задания направляются Подрядчику не позднее одного дня до начала работ на объекте», — говорится в проектной документации.

Указано, что подрядчик должен будет устранить неровности на дорогах, при этом не мешая движению транспорта, в том числе общественного. Также в зоне работ необходимо устанавливать соответствующие знаки.

Компании, которые захотят выполнить ремонт, смогут подать заявки до 17 февраля 2026 года.

Также ярославские власти ищут перевозчиков для обслуживания автобусов в феврале 2026 года.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Госзакупка Асфальт Городской бюджет Ремонт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Гипотетические деньги». Россияне рискуют лишиться пособий из-за новых правил учета алиментов: ликбез от юриста
Анастасия Павленко
Мнение
Кому из россиян вернут налоги: можно получить по 100 тысяч рублей и больше
Анна Ермакова
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Налоговая реформа ударила по дошкольникам? Почему в России начали закрываться частные детские сады
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Рекомендуем