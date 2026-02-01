Готовы заплатить 110 млн: в Ярославле ищут подрядчика для ремонта асфальта городских дорог

Власти ищут подрядчика для ремонта неровностей на дорогах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ищут подрядчика для ремонта асфальта городских дорог. На работы из городского бюджета готовы выделить 110 миллионов рублей.

По данным сервиса «Госзакупки», ремонт планируют начать 1 апреля 2026 года, закончить 30 апреля 2027.

«Необходимый объем выполняемых работ определить не представляется возможным. Конкретные объекты и сроки выполнения работ Заказчик определяет в письменных заданиях. Письменные задания направляются Подрядчику не позднее одного дня до начала работ на объекте», — говорится в проектной документации.

Указано, что подрядчик должен будет устранить неровности на дорогах, при этом не мешая движению транспорта, в том числе общественного. Также в зоне работ необходимо устанавливать соответствующие знаки.

Компании, которые захотят выполнить ремонт, смогут подать заявки до 17 февраля 2026 года.