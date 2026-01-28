Часть города Ярославской области осталась без горячей воды. Причина

Стало известно, почему в Тутаеве нет отопления Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В ночь на 28 января правобережная часть Тутаева Ярославской области осталась без горячей воды. По предварительным данным прокуратуры, цепочку событий запустило дерево.

«Авария произошла ночью 28 января текущего года по причине скачка напряжения, вызванного обрывом проводов линии электропередач вследствие падения дерева», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Город сперва остался без холодной воды, а после — без горячего водоснабжения. В зоне отключения — 189 многоквартирных домов. При этом отопление подается во все дома за исключением тех, в которых проводятся плановые работы.

В «Яроблводоканале» показали, как проходит ремонт в котельной Источник: ГП ЯО «Яроблводоканал» / vk.com

«На районной котельной случилась аварийная остановка котла, что привело к повреждению конвективной части котла, вызвавшее значительную утечку теплоносителя. Чтобы сохранить теплоснабжение жилых домов, руководством принято решение ограничить подачу горячей воды до завершения ремонта поврежденного оборудования», — прокомментировали в «Яроблводоканале».

По плану ремонт в котельной должны завершить к 15:00, затем начнется растопка котла, полное восстановление системы потребует дополнительного времени. В «Яроблводоканале» прогнозируют возобновление подачи горячей воды не ранее шести вечера.

Ремонт в котельной проверила Тутаевский межрайонный прокурор Наталья Елисеева. Прокуратура области поставила ситуацию на контроль.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о промышленной безопасности, включая вопросы содержания и ремонта объектов теплосетевого хозяйства, а также законодательства о бесперебойном обеспечении населения коммунальными услугами надлежащего качества», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуре.