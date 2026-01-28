НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Ярославле
Погода-11°

пасмурно, снег

ощущается как -16

0 м/c,

 749мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 76,55
EUR 90,93
Когда Масленица
ПСБ: главные события года
Поиск новых перевозчиков
Девушка выпала с балкона
Получили платежки во взорвавшийся дом
Жалоба на больницу
Нападение в магазине
«Сказочный» Ярославль
Город Часть города Ярославской области осталась без горячей воды. Причина

Часть города Ярославской области осталась без горячей воды. Причина

В зону отключения попали 189 многоквартирных домов

882
Стало известно, почему в Тутаеве нет отопления | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUСтало известно, почему в Тутаеве нет отопления | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Стало известно, почему в Тутаеве нет отопления

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В ночь на 28 января правобережная часть Тутаева Ярославской области осталась без горячей воды. По предварительным данным прокуратуры, цепочку событий запустило дерево.

«Авария произошла ночью 28 января текущего года по причине скачка напряжения, вызванного обрывом проводов линии электропередач вследствие падения дерева», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Город сперва остался без холодной воды, а после — без горячего водоснабжения. В зоне отключения — 189 многоквартирных домов. При этом отопление подается во все дома за исключением тех, в которых проводятся плановые работы.

В «Яроблводоканале» показали, как проходит ремонт в котельной | Источник: ГП ЯО «Яроблводоканал» / vk.comВ «Яроблводоканале» показали, как проходит ремонт в котельной | Источник: ГП ЯО «Яроблводоканал» / vk.com

В «Яроблводоканале» показали, как проходит ремонт в котельной

Источник:

ГП ЯО «Яроблводоканал» / vk.com

«На районной котельной случилась аварийная остановка котла, что привело к повреждению конвективной части котла, вызвавшее значительную утечку теплоносителя. Чтобы сохранить теплоснабжение жилых домов, руководством принято решение ограничить подачу горячей воды до завершения ремонта поврежденного оборудования», — прокомментировали в «Яроблводоканале».

По плану ремонт в котельной должны завершить к 15:00, затем начнется растопка котла, полное восстановление системы потребует дополнительного времени. В «Яроблводоканале» прогнозируют возобновление подачи горячей воды не ранее шести вечера.

Ремонт в котельной проверила Тутаевский межрайонный прокурор Наталья Елисеева. Прокуратура области поставила ситуацию на контроль.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о промышленной безопасности, включая вопросы содержания и ремонта объектов теплосетевого хозяйства, а также законодательства о бесперебойном обеспечении населения коммунальными услугами надлежащего качества», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуре.

После внезапного отключения холодной воды на котельной произошла аварийная остановка котла | Источник: прокуратура Ярославской областиПосле внезапного отключения холодной воды на котельной произошла аварийная остановка котла | Источник: прокуратура Ярославской области
«Яроблводоканал» обещает завершить ремонт к 15:00 | Источник: прокуратура Ярославской области«Яроблводоканал» обещает завершить ремонт к 15:00 | Источник: прокуратура Ярославской области
Отопление и горячая вода вернут в дома жителей Тутаева не ранее шести вечера | Источник: прокуратура Ярославской областиОтопление и горячая вода вернут в дома жителей Тутаева не ранее шести вечера | Источник: прокуратура Ярославской области

23 января половина Мышкина осталась без холодной воды. Как сообщали в ГП ЯО «Яроблводоканал», причиной отключения стала технологическая неисправность на центральной линии водопровода.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Тутаев Водоканал Отключение отопления
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Инженер1

Достижения

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

44 минуты
Дерево подговорили упать иноагенты и зарубежные враги.
Гость
1 час
ЭТО ПРОРЫВ???
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Молодость терпит, но расплачивается»: эксперт по подбору белья — о «сложных размерах», циничном массмаркете и опасных топах
Юлия Думнова
Мнение
Кабала или разумная инвестиция? Откровения молодой мамы, которая взяла уже третью ипотеку и не боится переплат
Анонимный автор
Мнение
Самое тяжелое в профессии — родители. Воспитательница рассказала, почему педагоги бегут из детских садов
Елизавета
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Рекомендуем