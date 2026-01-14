Что сейчас со строительством склада «Вайлдберриз» под Ярославлем. Официальный ответ компании

Под Ярославлем достраивают логистический центр «Вайлдберриз» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Под Ярославлем подходит к завершению строительство логистического центра «Вайлдберриз». Об этом 76.RU рассказали в пресс-службе компании Wildberries & Russ.

«Компания находится на завершающем этапе строительства логистического объекта в Ярославле. Продавцы и партнёры маркетплейса будут своевременно проинформированы, когда логоцентр начнет свою работу», — сообщили в Wildberries & Russ.

Ранее в компании рассказывали, что при открытии склада приоритетно приглашать на работу будут жителей Ярославля и ближайших населенных пунктов. Уточняется, что сотрудники смогут сами выбирать задания, которые им больше нравятся или подходят. Например, принимать товары или сортировать их.

Информация о том, что под Ярославлем откроются крупные склады «Озон» и «Вайлдберриз», появилась в октябре 2023 года. Об этом сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Уточнялось, что благодаря инвесторам в регионе получится создать около 13 тысяч рабочих мест . В «Озоне» рассказывали, при каких условиях можно устроиться работать на склад под Ярославлем.