НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -10

2 м/c,

с-в.

 759мм 93%
Подробнее
7 Пробки
USD 78,85
EUR 92,40
ПСБ: главные события года
Кафе Rostic’s закрывают?
Что со складом «Вайлдберриз»
Продают крупный завод
На СВО погиб воспитатель детдома
Автобус сбил пешехода. Видео
Как быть с деньгами в 2026 году
Город Строят склады под Ярославлем Эксклюзив Что сейчас со строительством склада «Вайлдберриз» под Ярославлем. Официальный ответ компании

Что сейчас со строительством склада «Вайлдберриз» под Ярославлем. Официальный ответ компании

Распределительный центр строят в Карабихском сельском поселении

671
Под Ярославлем достраивают логистический центр «Вайлдберриз» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПод Ярославлем достраивают логистический центр «Вайлдберриз» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Под Ярославлем достраивают логистический центр «Вайлдберриз»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Под Ярославлем подходит к завершению строительство логистического центра «Вайлдберриз». Об этом 76.RU рассказали в пресс-службе компании Wildberries & Russ.

«Компания находится на завершающем этапе строительства логистического объекта в Ярославле. Продавцы и партнёры маркетплейса будут своевременно проинформированы, когда логоцентр начнет свою работу», — сообщили в Wildberries & Russ.

Ранее в компании рассказывали, что при открытии склада приоритетно приглашать на работу будут жителей Ярославля и ближайших населенных пунктов. Уточняется, что сотрудники смогут сами выбирать задания, которые им больше нравятся или подходят. Например, принимать товары или сортировать их.

Информация о том, что под Ярославлем откроются крупные склады «Озон» и «Вайлдберриз», появилась в октябре 2023 года. Об этом сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Уточнялось, что благодаря инвесторам в регионе получится создать около 13 тысяч рабочих мест. В «Озоне» рассказывали, при каких условиях можно устроиться работать на склад под Ярославлем.

Мы делали подробный репортаж из деревень, рядом с которыми строят склады. Не все оказались довольны новым соседством. Некоторые даже решили расстаться со своими домами, в которые вложили большие деньги.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Распределительный центр Вайлдберрис Склад Строительство
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
33 минуты
Будут приглашать жителей ЯО но предлагать низкую оплату. Поэтому вполне законно завозить будут гастарбайтеров.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Рекомендуем