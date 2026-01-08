НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Ярославле
Погода-13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -16

1 м/c,

сев.

 752мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Сколько зарабатывают художники
«Умные решения»
Афиша на 8 января
Кто ездит в Переславль на выходные
Остались без света
Чек-лист важных обследований
Автобус увяз в снегу
Новый МРОТ
Город Эксклюзив «Состояние — тяжелое»: в Костроме госпитализировали пациента с подозрением на ботулизм

«Состояние — тяжелое»: в Костроме госпитализировали пациента с подозрением на ботулизм

Публикуем официальный комментарий местного депздрава

957
В Костроме в больницу госпитализировали пациента с подозрением на ботулизм | Источник: Лина Саитова / 116.RUВ Костроме в больницу госпитализировали пациента с подозрением на ботулизм | Источник: Лина Саитова / 116.RU

В Костроме в больницу госпитализировали пациента с подозрением на ботулизм

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

В соседней от Ярославля Костроме в больницу госпитализировали 42-летнего жителя с подозрением на ботулизм. Как сообщили 76.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Костромской области, его состояние оценивается как тяжелое.

«В Окружную больницу № 1 с подозрением на ботулизм поступил один человек. Диагноз „ботулизм“ является предварительным. Медики Окружной больницы № 1 провели все необходимые мероприятия. В настоящее время состояние пациента — тяжелое, но стабильное», — прокомментировали нашему порталу в костромском депздраве.

Напомним, 7 января стало известно о массовом отравлении в Подмосковье. Среди предварительных версий рассматривается и вспышка ботулизма. По данным РЕН ТВ, две семьи попробовали конину из Костромской области, после чего почувствовали недомогание. Как ранее сообщали наши коллеги из MSK1.RU, Роспотребнадзор Московской области начал проверку и назначил экспертизы.

«По данным Управления ветеринарии Костромской области, мясо конины в Костромской области в официальных торговых точках не продается. Продукт мог быть приобретен только в частном порядке в одном из индивидуальных хозяйств. В настоящее время проверяется наличие в хозяйствах всех зарегистрированных животных, чтобы убедиться в отсутствии нелегальных продаж», — сообщили в костромском депздраве.

Ботулизм — острое инфекционное заболевание, вызванное токсинами бактерий Clostridium botulinum. В числе симптомов — слабость, поражение лицевых нервов, нарушение глотания и другие проявления невралгии. Заражение людей, как правило, происходит через продукты питания — консервы, колбасу, рыбу. От человека к человеку ботулизм не передается.

Кроме того, эпидемиологическое расследование проводит Управление Роспотребнадзора по Костромской области.

«Источник заражения не подтвержден. По данным больного, он не знает, какое мясо употреблял», — добавили в депздраве.

После сообщений о массовом отравлении начали проверку в костромском СК. По итогам будет дана правовая оценка действиям лиц, сбывших продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

«Сообщается, что после употребления мясной продукции несколько человек почувствовали недомогание, им потребовалась медицинская помощь. По предварительной информации, возможной причиной отравления могло стать употребление в пищу продукции, приобретенной на территории региона», — указано в сообщении костромского СК.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Ботулизм Кострома Больница
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Рекомендуем