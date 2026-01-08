«Состояние — тяжелое»: в Костроме госпитализировали пациента с подозрением на ботулизм

В Костроме в больницу госпитализировали пациента с подозрением на ботулизм Источник: Лина Саитова / 116.RU

В соседней от Ярославля Костроме в больницу госпитализировали 42-летнего жителя с подозрением на ботулизм. Как сообщили 76.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Костромской области, его состояние оценивается как тяжелое.

«В Окружную больницу № 1 с подозрением на ботулизм поступил один человек. Диагноз „ботулизм“ является предварительным. Медики Окружной больницы № 1 провели все необходимые мероприятия. В настоящее время состояние пациента — тяжелое, но стабильное», — прокомментировали нашему порталу в костромском депздраве.

Напомним, 7 января стало известно о массовом отравлении в Подмосковье. Среди предварительных версий рассматривается и вспышка ботулизма. По данным РЕН ТВ , две семьи попробовали конину из Костромской области, после чего почувствовали недомогание. Как ранее сообщали наши коллеги из MSK1.RU, Роспотребнадзор Московской области начал проверку и назначил экспертизы.

«По данным Управления ветеринарии Костромской области, мясо конины в Костромской области в официальных торговых точках не продается. Продукт мог быть приобретен только в частном порядке в одном из индивидуальных хозяйств. В настоящее время проверяется наличие в хозяйствах всех зарегистрированных животных, чтобы убедиться в отсутствии нелегальных продаж», — сообщили в костромском депздраве.

Ботулизм — острое инфекционное заболевание, вызванное токсинами бактерий Clostridium botulinum. В числе симптомов — слабость, поражение лицевых нервов, нарушение глотания и другие проявления невралгии. Заражение людей, как правило, происходит через продукты питания — консервы, колбасу, рыбу. От человека к человеку ботулизм не передается.

Кроме того, эпидемиологическое расследование проводит Управление Роспотребнадзора по Костромской области.

«Источник заражения не подтвержден. По данным больного, он не знает, какое мясо употреблял», — добавили в депздраве.

После сообщений о массовом отравлении начали проверку в костромском СК. По итогам будет дана правовая оценка действиям лиц, сбывших продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.