«Состояние — тяжелое»: в Костроме госпитализировали пациента с подозрением на ботулизм

В соседней от Ярославля Костроме в больницу госпитализировали 42-летнего жителя с подозрением на ботулизм. Как сообщили 76.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Костромской области, его состояние оценивается как тяжелое.
«В Окружную больницу № 1 с подозрением на ботулизм поступил один человек. Диагноз „ботулизм“ является предварительным. Медики Окружной больницы № 1 провели все необходимые мероприятия. В настоящее время состояние пациента — тяжелое, но стабильное», — прокомментировали нашему порталу в костромском депздраве.
Напомним, 7 января стало известно о массовом отравлении в Подмосковье. Среди предварительных версий рассматривается и вспышка ботулизма. По данным РЕН ТВ, две семьи попробовали конину из Костромской области, после чего почувствовали недомогание. Как ранее сообщали наши коллеги из MSK1.RU, Роспотребнадзор Московской области начал проверку и назначил экспертизы.
«По данным Управления ветеринарии Костромской области, мясо конины в Костромской области в официальных торговых точках не продается. Продукт мог быть приобретен только в частном порядке в одном из индивидуальных хозяйств. В настоящее время проверяется наличие в хозяйствах всех зарегистрированных животных, чтобы убедиться в отсутствии нелегальных продаж», — сообщили в костромском депздраве.
Ботулизм — острое инфекционное заболевание, вызванное токсинами бактерий Clostridium botulinum. В числе симптомов — слабость, поражение лицевых нервов, нарушение глотания и другие проявления невралгии. Заражение людей, как правило, происходит через продукты питания — консервы, колбасу, рыбу. От человека к человеку ботулизм не передается.
Кроме того, эпидемиологическое расследование проводит Управление Роспотребнадзора по Костромской области.
«Источник заражения не подтвержден. По данным больного, он не знает, какое мясо употреблял», — добавили в депздраве.
После сообщений о массовом отравлении начали проверку в костромском СК. По итогам будет дана правовая оценка действиям лиц, сбывших продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
«Сообщается, что после употребления мясной продукции несколько человек почувствовали недомогание, им потребовалась медицинская помощь. По предварительной информации, возможной причиной отравления могло стать употребление в пищу продукции, приобретенной на территории региона», — указано в сообщении костромского СК.