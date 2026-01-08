НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Ярославле
Погода-13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -16

1 м/c,

сев.

 752мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Сколько зарабатывают художники
«Умные решения»
Афиша на 8 января
Кто ездит в Переславль на выходные
Остались без света
Чек-лист важных обследований
Автобус увяз в снегу
Новый МРОТ
Город В Ярославской области разыскивают лотерейных миллионеров

В Ярославской области разыскивают лотерейных миллионеров

Рассказываем, как проверить билет

1 132
Двое жителей Ярославской области выиграли в лотерее по миллиону рублей | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUДвое жителей Ярославской области выиграли в лотерее по миллиону рублей | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Двое жителей Ярославской области выиграли в лотерее по миллиону рублей

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Двое жителей Ярославской области выиграли по миллиону рублей в лотерее «Мечталлион». Как сообщили 8 января в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, новоиспеченные миллионеры пока не обращались за выигрышем.

«В розыгрыше участвовали все зарегистрированные билеты лотереи „Мечталлион“, купленные в течение прошлого года вне зависимости от результатов основных тиражей. По итогам акции сразу 2 победителя оказались жителями Ярославской области, — уточнили в „Национальной лотерее“. — Проверить свои билеты в разделе „Второй шанс“ на нашем официальном сайте».

Напомним, в начале января также стало известно о двоих новоиспеченных лотерейных миллионерах, которые выиграли в новогоднем розыгрыше. Отмечается, победителям лотереи необходимо обратиться за выигрышем в течение семи месяцев после розыгрыша.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации. В случае выигрыша нужно заплатить налог — 13%.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Мечталлион Выигрыш в лотерею
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
1 час
Кто-то верит в это?)))👎
Гость
47 минут
Скажите а кто их разыскивает и зачем, деньги отнять?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Рекомендуем