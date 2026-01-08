В Ярославской области разыскивают лотерейных миллионеров

Двое жителей Ярославской области выиграли в лотерее по миллиону рублей Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Двое жителей Ярославской области выиграли по миллиону рублей в лотерее «Мечталлион». Как сообщили 8 января в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, новоиспеченные миллионеры пока не обращались за выигрышем.

«В розыгрыше участвовали все зарегистрированные билеты лотереи „Мечталлион“, купленные в течение прошлого года вне зависимости от результатов основных тиражей. По итогам акции сразу 2 победителя оказались жителями Ярославской области, — уточнили в „Национальной лотерее“. — Проверить свои билеты в разделе „Второй шанс“ на нашем официальном сайте».

Напомним, в начале января также стало известно о двоих новоиспеченных лотерейных миллионерах, которые выиграли в новогоднем розыгрыше. Отмечается, победителям лотереи необходимо обратиться за выигрышем в течение семи месяцев после розыгрыша.