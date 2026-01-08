В Ярославской области разыскивают лотерейных миллионеров

Двое жителей Ярославской области выиграли по миллиону рублей в лотерее «Мечталлион». Как сообщили 8 января в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, новоиспеченные миллионеры пока не обращались за выигрышем.
«В розыгрыше участвовали все зарегистрированные билеты лотереи „Мечталлион“, купленные в течение прошлого года вне зависимости от результатов основных тиражей. По итогам акции сразу 2 победителя оказались жителями Ярославской области, — уточнили в „Национальной лотерее“. — Проверить свои билеты в разделе „Второй шанс“ на нашем официальном сайте».
Напомним, в начале января также стало известно о двоих новоиспеченных лотерейных миллионерах, которые выиграли в новогоднем розыгрыше. Отмечается, победителям лотереи необходимо обратиться за выигрышем в течение семи месяцев после розыгрыша.
С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации. В случае выигрыша нужно заплатить налог — 13%.