Город Новый год — 2026 Фоторепортаж Год прошел за мгновение: вспоминаем, какими событиями запомнился 2025-й в Ярославле

Год прошел за мгновение: вспоминаем, какими событиями запомнился 2025-й в Ярославле

Подводим итоги в кадрах фотографа 76.RU

573
Как прошел 2025 год в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак прошел 2025 год в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как прошел 2025 год в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Время подвести итоги 2025 года. Было много событий и моментов, которые хочется вспоминать вновь. Весь год на сайте 76.RU появлялись фотографии жизни Ярославля во всех ее настроениях и красках — от самых незначительных и незаметных событий, до победы «Локомотива» в финале кубка Гагарина.

Давайте вместе вспомним, каким был 2025 год, благодаря этой подборке фотографий.

В январе ярославцы праздновали крещение. В фоторепортаже собрали морозные кадры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ январе ярославцы праздновали крещение. В фоторепортаже собрали морозные кадры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В январе ярославцы праздновали крещение. В фоторепортаже собрали морозные кадры

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
На фото январь. Не март, всё правильно. Зима в 2025-м была нестандартной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа фото январь. Не март, всё правильно. Зима в 2025-м была нестандартной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На фото январь. Не март, всё правильно. Зима в 2025-м была нестандартной

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
В феврале было прохладнее, даже изморозь образовалась на деревьях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ феврале было прохладнее, даже изморозь образовалась на деревьях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В феврале было прохладнее, даже изморозь образовалась на деревьях

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Несмотря на скорость города, есть детали, которые заставят замедлиться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНесмотря на скорость города, есть детали, которые заставят замедлиться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Несмотря на скорость города, есть детали, которые заставят замедлиться

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
8 Марта известный актер Роман Курцин поздравил ярославн с праздником | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU8 Марта известный актер Роман Курцин поздравил ярославн с праздником | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

8 Марта известный актер Роман Курцин поздравил ярославн с праздником

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Одним из главных событий стало&nbsp;обмеление Волги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОдним из главных событий стало&nbsp;обмеление Волги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Одним из главных событий стало обмеление Волги

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
В апреле Ярославль накрыл циклон «Зион», который устроил настоящую зиму | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ апреле Ярославль накрыл циклон «Зион», который устроил настоящую зиму | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В апреле Ярославль накрыл циклон «Зион», который устроил настоящую зиму

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Также в апреле была одна из самых мощных бурь, которая подарила горожанам яркое представление в виде северного сияния | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТакже в апреле была одна из самых мощных бурь, которая подарила горожанам яркое представление в виде северного сияния | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Также в апреле была одна из самых мощных бурь, которая подарила горожанам яркое представление в виде северного сияния

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Этого момента ждали все ярославцы. В финале между «Локомотивом» и «Трактором» ярославская команда одержала победу и забрала долгожданный кубок Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭтого момента ждали все ярославцы. В финале между «Локомотивом» и «Трактором» ярославская команда одержала победу и забрала долгожданный кубок Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Этого момента ждали все ярославцы. В финале между «Локомотивом» и «Трактором» ярославская команда одержала победу и забрала долгожданный кубок Гагарина

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Огромную благодарность фанаты выражают бывшему главному тренеру&nbsp;— Игорю Никитину | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОгромную благодарность фанаты выражают бывшему главному тренеру&nbsp;— Игорю Никитину | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Огромную благодарность фанаты выражают бывшему главному тренеру — Игорю Никитину

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
В июне начались выпускные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ июне начались выпускные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В июне начались выпускные

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Юные ярославцы, несмотря на непогоду, зажгли на Советской площади | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЮные ярославцы, несмотря на непогоду, зажгли на Советской площади | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Юные ярославцы, несмотря на непогоду, зажгли на Советской площади

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Июль выдался теплым и красочным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИюль выдался теплым и красочным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Июль выдался теплым и красочным

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Ярославские мишки Ума и Топа показали посетителям зоопарка милую драку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославские мишки Ума и Топа показали посетителям зоопарка милую драку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские мишки Ума и Топа показали посетителям зоопарка милую драку

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Новый арт-объект появился на Богоявленской площади в августе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНовый арт-объект появился на Богоявленской площади в августе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новый арт-объект появился на Богоявленской площади в августе

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Финал был в мае, а чемпионский парад провели только в начале августа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФинал был в мае, а чемпионский парад провели только в начале августа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Финал был в мае, а чемпионский парад провели только в начале августа

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
После ликвидации камерного театра наконец-то нашлось место, где он смог продолжить жить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосле ликвидации камерного театра наконец-то нашлось место, где он смог продолжить жить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После ликвидации камерного театра наконец-то нашлось место, где он смог продолжить жить

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Закладной камень под третий мост установили в сентябре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗакладной камень под третий мост установили в сентябре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Закладной камень под третий мост установили в сентябре

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
В октябре начался ремонт трамвайных путей на Пятерке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ октябре начался ремонт трамвайных путей на Пятерке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В октябре начался ремонт трамвайных путей на Пятерке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Не обошлось без осенних листопадов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНе обошлось без осенних листопадов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не обошлось без осенних листопадов

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

В ноябре город уже начал готовиться к Новому году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ноябре город уже начал готовиться к Новому году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ноябре город уже начал готовиться к Новому году

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Декабрь принес контрастную погоду | Источник: Артем Бауман / 76.RUДекабрь принес контрастную погоду | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Декабрь принес контрастную погоду

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Ежедневные ливни изредка сменяли обильные снегопады | Источник: Артем Бауман / 76.RUЕжедневные ливни изредка сменяли обильные снегопады | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ежедневные ливни изредка сменяли обильные снегопады

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Таким был 2025 год! | Источник: Артем Бауман / 76.RUТаким был 2025 год! | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Таким был 2025 год!

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Артем БауманАртем Бауман
Артем Бауман
фотограф
Новый год Фоторепортаж События в городе
