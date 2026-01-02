Год прошел за мгновение: вспоминаем, какими событиями запомнился 2025-й в Ярославле

Как прошел 2025 год в Ярославле
Время подвести итоги 2025 года. Было много событий и моментов, которые хочется вспоминать вновь. Весь год на сайте 76.RU появлялись фотографии жизни Ярославля во всех ее настроениях и красках — от самых незначительных и незаметных событий, до победы «Локомотива» в финале кубка Гагарина.
Давайте вместе вспомним, каким был 2025 год, благодаря этой подборке фотографий.
В январе ярославцы праздновали крещение. В
фоторепортаже собрали морозные кадры Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
На фото январь. Не март, всё правильно. Зима в 2025-м была нестандартной
Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Несмотря на скорость города, есть детали, которые заставят замедлиться
Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
8 Марта известный актер Роман Курцин
поздравил ярославн с праздником Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Одним из главных событий стало
обмеление Волги Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
В апреле Ярославль накрыл
циклон «Зион», который устроил настоящую зиму Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Также в апреле была одна из самых мощных бурь, которая подарила горожанам яркое представление в виде
северного сияния Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Этого момента ждали все ярославцы. В
финале между «Локомотивом» и «Трактором» ярославская команда одержала победу и забрала долгожданный кубок Гагарина Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Огромную благодарность фанаты выражают бывшему главному тренеру — Игорю Никитину
Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
В июне начались выпускные
Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Юные ярославцы, несмотря на непогоду, зажгли на Советской площади
Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Июль выдался теплым и красочным
Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Ярославские мишки Ума и Топа показали посетителям зоопарка
милую драку Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Новый
арт-объект появился на Богоявленской площади в августе Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Финал был в мае, а
чемпионский парад провели только в начале августа Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
После ликвидации камерного театра наконец-то нашлось место, где он смог
продолжить жить Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Закладной камень под третий мост установили в сентябре Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Не обошлось без осенних листопадов
Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
В ноябре город уже начал готовиться к Новому году
Декабрь принес контрастную погоду
Ежедневные ливни изредка сменяли обильные снегопады