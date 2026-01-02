Год прошел за мгновение: вспоминаем, какими событиями запомнился 2025-й в Ярославле

Время подвести итоги 2025 года. Было много событий и моментов, которые хочется вспоминать вновь. Весь год на сайте 76.RU появлялись фотографии жизни Ярославля во всех ее настроениях и красках — от самых незначительных и незаметных событий, до победы «Локомотива» в финале кубка Гагарина.