«Цветите! Вы прекрасны»: ярославцы поздравили дам с 8 Марта. На милом видео засветился даже Курцын

Как горожане поздравили ярославн на 8 Марта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











8 марта отмечают Международный женский день. Традиционно мужчины делают все, чтобы порадовать женщин — скупают цветы, бронируют рестораны и готовят сюрпризы. Тюльпаны и мимозы, которые давно стали одним из символов весны, заполонили улицы Ярославля накануне. В воздухе так и витает особое праздничное настроение.

В честь праздника мы собрали пожелания горожан для наших читательниц. Смотрите добрые слова в нашем видео ниже .

— Я хочу поздравить всех жительниц Ярославля и всех, кто наблюдает за порталом 76.RU. Дорогие дамы, вас с 8 Марта. Пускай вы будете самые красивые в этот день, пускай вас радуют ваши замечательные мужчины, которые находятся с вами не только 8 марта, но и всегда, — передает нашим читательницам российский актер Роман Курцын.

Актер Роман Курцын поздравил с 8 Марта жительниц Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / Городские медиа

Кстати, 7 марта возле музея-заповедника в Ярославле прошла милая акция. Сотрудники ДПС поздравляли женщин-водителей с наступающим праздником. Главным сюрпризом для ярославн стал актер Роман Курцын, который подкрадывался со спины с букетом тюльпанов.