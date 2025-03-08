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Город «Цветите! Вы прекрасны»: ярославцы поздравили дам с 8 Марта. На милом видео засветился даже Курцын

«Цветите! Вы прекрасны»: ярославцы поздравили дам с 8 Марта. На милом видео засветился даже Курцын

С праздником, прекрасные читательницы 76.RU!

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3 комментария
Как горожане поздравили ярославн на 8 Марта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак горожане поздравили ярославн на 8 Марта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как горожане поздравили ярославн на 8 Марта

Источник:

8 марта отмечают Международный женский день. Традиционно мужчины делают все, чтобы порадовать женщин — скупают цветы, бронируют рестораны и готовят сюрпризы. Тюльпаны и мимозы, которые давно стали одним из символов весны, заполонили улицы Ярославля накануне. В воздухе так и витает особое праздничное настроение.

В честь праздника мы собрали пожелания горожан для наших читательниц. Смотрите добрые слова в нашем видео ниже.

— Я хочу поздравить всех жительниц Ярославля и всех, кто наблюдает за порталом 76.RU. Дорогие дамы, вас с 8 Марта. Пускай вы будете самые красивые в этот день, пускай вас радуют ваши замечательные мужчины, которые находятся с вами не только 8 марта, но и всегда, — передает нашим читательницам российский актер Роман Курцын.

Актер Роман Курцын поздравил с 8 Марта жительниц Ярославля

Источник:

Кстати, 7 марта возле музея-заповедника в Ярославле прошла милая акция. Сотрудники ДПС поздравляли женщин-водителей с наступающим праздником. Главным сюрпризом для ярославн стал актер Роман Курцын, который подкрадывался со спины с букетом тюльпанов.

Роман подкрадывался со спины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРоман подкрадывался со спины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
А когда ярославны поворачивались, то испытывали шок и радость от встречи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА когда ярославны поворачивались, то испытывали шок и радость от встречи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Актер поздравил каждую ярославну, а также обнял на прощание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАктер поздравил каждую ярославну, а также обнял на прощание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Роман устроил радостный сюрприз для ярославн | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРоман устроил радостный сюрприз для ярославн | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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8 Марта Поздравление Праздник Тюльпаны Международный женский день
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Комментарии
3
Гость
14 часов
Таврического дона с праздником!!! 🌹
Гость
8 минут
Зачем этот пиар устраивать?! Ну поздравьте вы спокойно и нормально,без всяких непонятных "звёзд"!
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