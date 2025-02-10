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Зима фоторепортаж Деревья в Ярославской области покрылись белой бахромой: любуемся эффектными кадрами

Деревья в Ярославской области покрылись белой бахромой: любуемся эффектными кадрами

В ЦГМС объяснили, как на ветвях появляется изморозь

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В Ярославле деревья покрылись белым налетом | Источник: читатели 76.RUВ Ярославле деревья покрылись белым налетом | Источник: читатели 76.RU

В Ярославле деревья покрылись белым налетом

Источник:

Утром 10 февраля деревья в Ярославской и соседних областях вновь покрылись пушистой изморозью. Морозные узоры на деревьях держатся с субботы, 8 февраля. Роскошные кадры белоснежных пейзажей прислали в редакцию читатели 76.RU.

— Изморозь образуется вследствие намерзания на предметах переохлажденных капель тумана. Капли тумана при соприкосновении с предметом замерзают настолько быстро, что не успевают потерять своей формы, дают снеговидные отложения, состоящие из ледяных зерен, — объяснили порталу 76.RU в Ярославском ЦГМС. — [Для образования изморози] должны быть высокая влажность воздуха, минусовые температуры до -8…-10 градусов и отсутствие ветра.

При тихом ветре изморозь на деревьях продержится ближайшие пару дней. Причем вблизи водоемов вероятность найти покрытые снежной бахромой деревья выше. Это, опять же, связано с влажностью воздуха.

Дорога стала живописнее

Источник:
А под окнами&nbsp;— белые березы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА под окнами&nbsp;— белые березы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А под окнами — белые березы

Источник:
А за городом всё белым-бело: поля и деревья покрылись изморозью | Источник: читатель 76.RU ANDREY PREKRASNYА за городом всё белым-бело: поля и деревья покрылись изморозью | Источник: читатель 76.RU ANDREY PREKRASNY

А за городом всё белым-бело: поля и деревья покрылись изморозью

Источник:
Как объяснили в ЦГМС, данное явление&nbsp;— не иней, а изморозь | Источник: читательница 76.RU Uiliia PautovaКак объяснили в ЦГМС, данное явление&nbsp;— не иней, а изморозь | Источник: читательница 76.RU Uiliia Pautova

Как объяснили в ЦГМС, данное явление — не иней, а изморозь

Источник:
На набережной из-за влажности можно заметить пышную белую бахрому | Источник: читательница 76.RU Ekaterina SvetlayaНа набережной из-за влажности можно заметить пышную белую бахрому | Источник: читательница 76.RU Ekaterina Svetlaya

На набережной из-за влажности можно заметить пышную белую бахрому

Источник:
Словно по городу проехала Снежная Королева, преобразившая улицы | Источник: читательница 76.RU Ekaterina SvetlayaСловно по городу проехала Снежная Королева, преобразившая улицы | Источник: читательница 76.RU Ekaterina Svetlaya

Словно по городу проехала Снежная Королева, преобразившая улицы

Источник:
Гигантские сосны до самой макушки покрылись белой изморозью | Источник: читатель 76.RU RrrГигантские сосны до самой макушки покрылись белой изморозью | Источник: читатель 76.RU Rrr

Гигантские сосны до самой макушки покрылись белой изморозью

Источник:
Поглядите на эти ветви! | Источник: читательница 76.RU Varya MatveevaПоглядите на эти ветви! | Источник: читательница 76.RU Varya Matveeva

Поглядите на эти ветви!

Источник:
Красота! | Источник: читательница 76.RU Анна Шамоян Красота! | Источник: читательница 76.RU Анна Шамоян

Красота!

Источник:
Морозное утро в Ярославле | Источник: читательница 76.RU ИннаМорозное утро в Ярославле | Источник: читательница 76.RU Инна

Морозное утро в Ярославле

Источник:
Эффектный фон для фото | Источник: читатель 76.RU Матвей ДмитриевичЭффектный фон для фото | Источник: читатель 76.RU Матвей Дмитриевич

Эффектный фон для фото

Источник:
С изморозью всё становится интереснее | Источник: читательница 76.RU ОксанаС изморозью всё становится интереснее | Источник: читательница 76.RU Оксана

С изморозью всё становится интереснее

Источник:
Словно открытка! | Источник: читательница 76.RU НатальяСловно открытка! | Источник: читательница 76.RU Наталья

Словно открытка!

Источник:
Город преобразился | Источник: читательница 76.RU ФерузаГород преобразился | Источник: читательница 76.RU Феруза

Город преобразился

Источник:

На погоду в Центральной России сейчас влияет антициклон. Ранее мы публиковали прогноз от синоптиков «Фобоса» на ближайшие дни.

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