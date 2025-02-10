Деревья в Ярославской области покрылись белой бахромой: любуемся эффектными кадрами

В Ярославле деревья покрылись белым налетом Источник: читатели 76.RU











Утром 10 февраля деревья в Ярославской и соседних областях вновь покрылись пушистой изморозью. Морозные узоры на деревьях держатся с субботы, 8 февраля. Роскошные кадры белоснежных пейзажей прислали в редакцию читатели 76.RU.

— Изморозь образуется вследствие намерзания на предметах переохлажденных капель тумана. Капли тумана при соприкосновении с предметом замерзают настолько быстро, что не успевают потерять своей формы, дают снеговидные отложения, состоящие из ледяных зерен, — объяснили порталу 76.RU в Ярославском ЦГМС. — [Для образования изморози] должны быть высокая влажность воздуха, минусовые температуры до -8…-10 градусов и отсутствие ветра.

При тихом ветре изморозь на деревьях продержится ближайшие пару дней. Причем вблизи водоемов вероятность найти покрытые снежной бахромой деревья выше. Это, опять же, связано с влажностью воздуха.

Дорога стала живописнее Источник: читательница 76.RU Ольга

А под окнами — белые березы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А за городом всё белым-бело: поля и деревья покрылись изморозью Источник: читатель 76.RU ANDREY PREKRASNY

Как объяснили в ЦГМС, данное явление — не иней, а изморозь Источник: читательница 76.RU Uiliia Pautova

На набережной из-за влажности можно заметить пышную белую бахрому Источник: читательница 76.RU Ekaterina Svetlaya

Словно по городу проехала Снежная Королева, преобразившая улицы Источник: читательница 76.RU Ekaterina Svetlaya

Гигантские сосны до самой макушки покрылись белой изморозью Источник: читатель 76.RU Rrr

Поглядите на эти ветви! Источник: читательница 76.RU Varya Matveeva

Красота! Источник: читательница 76.RU Анна Шамоян

Морозное утро в Ярославле Источник: читательница 76.RU Инна

Эффектный фон для фото Источник: читатель 76.RU Матвей Дмитриевич

С изморозью всё становится интереснее Источник: читательница 76.RU Оксана

Словно открытка! Источник: читательница 76.RU Наталья











Город преобразился Источник: читательница 76.RU Феруза









