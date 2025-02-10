Деревья в Ярославской области покрылись белой бахромой: любуемся эффектными кадрами

Утром 10 февраля деревья в Ярославской и соседних областях вновь покрылись пушистой изморозью. Морозные узоры на деревьях держатся с субботы, 8 февраля. Роскошные кадры белоснежных пейзажей прислали в редакцию читатели 76.RU.
— Изморозь образуется вследствие намерзания на предметах переохлажденных капель тумана. Капли тумана при соприкосновении с предметом замерзают настолько быстро, что не успевают потерять своей формы, дают снеговидные отложения, состоящие из ледяных зерен, — объяснили порталу 76.RU в Ярославском ЦГМС. — [Для образования изморози] должны быть высокая влажность воздуха, минусовые температуры до -8…-10 градусов и отсутствие ветра.
При тихом ветре изморозь на деревьях продержится ближайшие пару дней. Причем вблизи водоемов вероятность найти покрытые снежной бахромой деревья выше. Это, опять же, связано с влажностью воздуха.
На погоду в Центральной России сейчас влияет антициклон. Ранее мы публиковали прогноз от синоптиков «Фобоса» на ближайшие дни.