Устроили игривый спарринг: медведи ярославского зоопарка показали посетителям импровизированное шоу
В фоторепортаже показываем эпичную и забавную битву косолапых
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Именно с медведей Умы и Топы началась история ярославского зоопарка. Предыстория такова: мишек забрали из леса, потому что они остались одни — мать погибла или бросила их. Косолапые стали звездами зоопарка. Вокруг их вольера всегда стоит народ.
Сейчас косолапые подросли, но не перестали вести себя как дети. Фотографу 76.RU удалось застать медведей в момент игры. Косолапые будто устроили шоу с борьбой для посетителей зоопарка.
Делимся с вами забавными и милыми фотографиями битвы ярославских мишек.