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Животные Фоторепортаж Устроили игривый спарринг: медведи ярославского зоопарка показали посетителям импровизированное шоу

Устроили игривый спарринг: медведи ярославского зоопарка показали посетителям импровизированное шоу

В фоторепортаже показываем эпичную и забавную битву косолапых

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Медведи ярославского зоопарка устроили шоу зрителям | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМедведи ярославского зоопарка устроили шоу зрителям | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Медведи ярославского зоопарка устроили шоу зрителям

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Именно с медведей Умы и Топы началась история ярославского зоопарка. Предыстория такова: мишек забрали из леса, потому что они остались одни — мать погибла или бросила их. Косолапые стали звездами зоопарка. Вокруг их вольера всегда стоит народ.

Сейчас косолапые подросли, но не перестали вести себя как дети. Фотографу 76.RU удалось застать медведей в момент игры. Косолапые будто устроили шоу с борьбой для посетителей зоопарка.

Делимся с вами забавными и милыми фотографиями битвы ярославских мишек.

Сначала было довольно скучно. Мишки словно плавленые сырки растеклись возле стен вольера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСначала было довольно скучно. Мишки словно плавленые сырки растеклись возле стен вольера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сначала было довольно скучно. Мишки словно плавленые сырки растеклись возле стен вольера

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Началось всё с легких тыканий носом в морду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНачалось всё с легких тыканий носом в морду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Началось всё с легких тыканий носом в морду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но потом показались зубы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо потом показались зубы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но потом показались зубы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Один мишка лег на спину и стал бить лапой по морде другого | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОдин мишка лег на спину и стал бить лапой по морде другого | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Один мишка лег на спину и стал бить лапой по морде другого

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

*тыдыщ* | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU*тыдыщ* | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

*тыдыщ*

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Лежачий мишка похож на черепаху, которая перевернулась | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛежачий мишка похож на черепаху, которая перевернулась | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лежачий мишка похож на черепаху, которая перевернулась

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Ты куда подевался?» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Ты куда подевался?» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Ты куда подевался?»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«У вас один пропущенный» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«У вас один пропущенный» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«У вас один пропущенный»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Небольшой кусь в шею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНебольшой кусь в шею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Небольшой кусь в шею

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На поляне идет настоящая борьба | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа поляне идет настоящая борьба | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На поляне идет настоящая борьба

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Небольшая передышка перед вторым раундом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНебольшая передышка перед вторым раундом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Небольшая передышка перед вторым раундом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Снова в бой! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСнова в бой! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Снова в бой!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Происходит психологическая атака с обзывательствами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПроисходит психологическая атака с обзывательствами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Происходит психологическая атака с обзывательствами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто побеждает&nbsp;— непонятно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКто побеждает&nbsp;— непонятно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто побеждает — непонятно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Теперь драка идет из стойки сидя | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТеперь драка идет из стойки сидя | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Теперь драка идет из стойки сидя

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Бой окончен. Победила дружба. Теперь и воды хлебнуть можно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБой окончен. Победила дружба. Теперь и воды хлебнуть можно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Бой окончен. Победила дружба. Теперь и воды хлебнуть можно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Хорошо поиграли»,&nbsp;— думает медведь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Хорошо поиграли»,&nbsp;— думает медведь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Хорошо поиграли», — думает медведь

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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