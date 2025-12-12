В центре Ярославля продают исторические здания Минкульта и Адмтехнадзора

Куда переезжают ведомства Источник: Правительство Ярославской области

11 ноября 2025 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о продаже первого этажа в здании по адресу проспект Октября, 37/26. Ранее здесь работала инспекция административно-технического надзора. Теперь ведомство располагается на улице Чехова, 5.

За начальную стоимость в 24,8 млн рублей предлагают 222 кв. метра. Заявки на участие принимаются до 26 января 2026 года. Тогда определят нового владельца.

Продажа проходит в рамках законопроекта о приватизации. Государственные учреждения отдают исторические объекты на развитие бизнеса. В них можно будет открыть гостиницу, ресторан или магазин — все, что может привлечь туристов, приезжающих в регион.

Также на днях на торги выставили дом Смолина на улице Революционной, 9/4. Начальная цена исторического здания — 53,3 млн рублей. В сентября 2025 года объект оценивали по кадровой стоимости в 52,2 млн рублей. Заявки принимаются до 22 января 2026 года.

Площадь исторического здания, где ранее работал Минкульт — 518,7 кв. метров. К нему также прилагается земельный участок площадью 320 кв. метров.

В правительстве сообщили, что Министерство культуры теперь находится на улице Свободы, 62. Туда уже переехали Министерство имущественных отношений и Министерство образования.