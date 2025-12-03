НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

ю-з.

 762мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,46
EUR 89,85
Экопроекты российских компаний
На СВО погиб воспитатель
«Умные решения»
Десятки домов — без отопления
Что подарить и как отметить Новый год
Гришаева обосновалась в Вятском
Погром на кладбище
Умерла старейшая ярославна
Будет ли обмеление Волги?
Город В Ярославле завершилось благоустройство аллеи Ивана Ткаченко. Смотрим, что там появилось

В Ярославле завершилось благоустройство аллеи Ивана Ткаченко. Смотрим, что там появилось

Торжественное открытие прошло 1 декабря

692
На аллее установили именную табличку | Источник: мэрия ЯрославляНа аллее установили именную табличку | Источник: мэрия Ярославля

На аллее установили именную табличку

Источник:

мэрия Ярославля

1 декабря 2025 года в Ярославле состоялось торжественное открытие аллеи имени Ивана Ткаченко. Работы по благоустройству велись в Дзержинском районе у Свято-Тихоновского храма. Аллея, названная в честь спортсмена, открылась для ярославцев в День хоккея.

Иван Ткаченко — российский хоккеист, нападающий «Локомотива». 7 сентября 2011 года погиб с командой при взлете самолета из ярославского аэропорта. После его смерти выяснилось, что он анонимно занимался благотворительностью, переводя миллионы рублей на лечение больных детей.

«Аллея имени Ивана Ткаченко гармонично дополнила парк Победы, став результатом колоссальной работы этого года. Уверен, в новогодние праздники мы увидим, насколько удачным оказалось это решение. Аллея станет любимым местом для жителей, где они смогут наслаждаться природой и красотой преображенного городского пространства», — рассказал председатель муниципалитета Сергей Калинин.

Напомним, идею создания памятной аллеи обсуждали еще в 2019 году. Тогда же были подготовлены первые эскизы. На голосовании в мае 2024 года за благоустройство территории выступили более 24 тысяч ярославцев. В мае 2025 года начались работы.

За полгода территорию расчистили от кустарников и деревьев, проложили пешеходные дорожки и создали маршрут для прогулок. Участок украшает арт-объект — на техническом здании создали хоккейный мурал.

Рисунок был готов уже к началу сентября | Источник: мэрия ЯрославляРисунок был готов уже к началу сентября | Источник: мэрия Ярославля

Рисунок был готов уже к началу сентября

Источник:

мэрия Ярославля

Также в сквере установили фонтаны за 14,2 миллиона рублей. По плану их должны были установить не позднее 30 ноября 2025 года. На зиму фонтаны закрыли.

Всю аллею оформили в хоккейной тематике. На участке установили скамейки в виде шайб и фонари в форме хоккейных клюшек. Помимо этого, на территории появились велодорожка и столики с шахматными досками.

Дополнительно деревья украсили гирляндами | Источник: мэрия ЯрославляДополнительно деревья украсили гирляндами | Источник: мэрия Ярославля
По всей территории организовали зоны для отдыха | Источник: мэрия ЯрославляПо всей территории организовали зоны для отдыха | Источник: мэрия Ярославля
Оборудовали места для тихого отдыха | Источник: мэрия ЯрославляОборудовали места для тихого отдыха | Источник: мэрия Ярославля

Аллея создавалась по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Подрядчиком выступило городское предприятие «Горзеленхозстрой». На реализацию проекта выделили 51 миллион 173 тысячи рублей.

Что известно о подрядчике

«Горзеленхозстрой» — предприятие, учредителем которого является департамент городского хозяйства мэрии Ярославля. Оно занимается уборкой улиц и городских территорий.

С 2021 года городское предприятие возглавлял Виталий Запевалов. Однако в апреле 2024 года директора «Горзеленхозстроя» и гендиректора компании «Яр-Васанж» задержали из-за мошенничества при вывозе снега на снегоплавильню. 3 марта 2025 года директором «Горзеленхозстрой» стал депутат муниципалитета восьмого созыва Андрей Степанов.

Ранее отец Ивана Ткаченко в интервью 76.RU рассказывал, как он относится к идее создания аллеи.

А вы уже гуляли по новой аллее?

Да, хорошее место для отдыха
Да, но мне не понравилось
Еще не гулял по аллее
Свое мнение напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Аллея Иван Ткаченко Благоустройство Мэрия
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
48 минут
Имя Ивана "вкрутили" в место, между двумя заборами церковным и бассейновским. Раньше на месте "аллеи" была тропинка, по которой мы перебегали с одной ул.Панина на другую ул.Панина. Достаточно было бы оформленного пешеходного перехода без граффити на электрощитовой и без красного железного столика в стиле сердечного ритма. Помнить погибшего парня нормально, но может, хватит уже заполнять городские пространства некротическими памятными аллеями?
Гость
1 час
Бесполезное место для простых людей. Для властьимущих-допденьги в карман.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление