В Ярославле завершилось благоустройство аллеи Ивана Ткаченко. Смотрим, что там появилось

1 декабря 2025 года в Ярославле состоялось торжественное открытие аллеи имени Ивана Ткаченко. Работы по благоустройству велись в Дзержинском районе у Свято-Тихоновского храма. Аллея, названная в честь спортсмена, открылась для ярославцев в День хоккея.

Иван Ткаченко — российский хоккеист, нападающий «Локомотива». 7 сентября 2011 года погиб с командой при взлете самолета из ярославского аэропорта. После его смерти выяснилось, что он анонимно занимался благотворительностью, переводя миллионы рублей на лечение больных детей.

«Аллея имени Ивана Ткаченко гармонично дополнила парк Победы, став результатом колоссальной работы этого года. Уверен, в новогодние праздники мы увидим, насколько удачным оказалось это решение. Аллея станет любимым местом для жителей, где они смогут наслаждаться природой и красотой преображенного городского пространства», — рассказал председатель муниципалитета Сергей Калинин.

Напомним, идею создания памятной аллеи обсуждали еще в 2019 году. Тогда же были подготовлены первые эскизы. На голосовании в мае 2024 года за благоустройство территории выступили более 24 тысяч ярославцев. В мае 2025 года начались работы.

За полгода территорию расчистили от кустарников и деревьев, проложили пешеходные дорожки и создали маршрут для прогулок. Участок украшает арт-объект — на техническом здании создали хоккейный мурал.