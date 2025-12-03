В Ярославле завершилось благоустройство аллеи Ивана Ткаченко. Смотрим, что там появилось

1 декабря 2025 года в Ярославле состоялось торжественное открытие аллеи имени Ивана Ткаченко. Работы по благоустройству велись в Дзержинском районе у Свято-Тихоновского храма. Аллея, названная в честь спортсмена, открылась для ярославцев в День хоккея.
Иван Ткаченко — российский хоккеист, нападающий «Локомотива». 7 сентября 2011 года погиб с командой при взлете самолета из ярославского аэропорта. После его смерти выяснилось, что он анонимно занимался благотворительностью, переводя миллионы рублей на лечение больных детей.
«Аллея имени Ивана Ткаченко гармонично дополнила парк Победы, став результатом колоссальной работы этого года. Уверен, в новогодние праздники мы увидим, насколько удачным оказалось это решение. Аллея станет любимым местом для жителей, где они смогут наслаждаться природой и красотой преображенного городского пространства», — рассказал председатель муниципалитета Сергей Калинин.
Напомним, идею создания памятной аллеи обсуждали еще в 2019 году. Тогда же были подготовлены первые эскизы. На голосовании в мае 2024 года за благоустройство территории выступили более 24 тысяч ярославцев. В мае 2025 года начались работы.
За полгода территорию расчистили от кустарников и деревьев, проложили пешеходные дорожки и создали маршрут для прогулок. Участок украшает арт-объект — на техническом здании создали хоккейный мурал.
Также в сквере установили фонтаны за 14,2 миллиона рублей. По плану их должны были установить не позднее 30 ноября 2025 года. На зиму фонтаны закрыли.
Всю аллею оформили в хоккейной тематике. На участке установили скамейки в виде шайб и фонари в форме хоккейных клюшек. Помимо этого, на территории появились велодорожка и столики с шахматными досками.
Аллея создавалась по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Подрядчиком выступило городское предприятие «Горзеленхозстрой». На реализацию проекта выделили 51 миллион 173 тысячи рублей.
Что известно о подрядчике
«Горзеленхозстрой» — предприятие, учредителем которого является департамент городского хозяйства мэрии Ярославля. Оно занимается уборкой улиц и городских территорий.
С 2021 года городское предприятие возглавлял Виталий Запевалов. Однако в апреле 2024 года директора «Горзеленхозстроя» и гендиректора компании «Яр-Васанж» задержали из-за мошенничества при вывозе снега на снегоплавильню. 3 марта 2025 года директором «Горзеленхозстрой» стал депутат муниципалитета восьмого созыва Андрей Степанов.
Ранее отец Ивана Ткаченко в интервью 76.RU рассказывал, как он относится к идее создания аллеи.
А вы уже гуляли по новой аллее?