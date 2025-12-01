НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Подрядчик будет получать 19 тысяч в час? Сколько власти потратят на зимнюю уборку в Ярославле

Публикуем информацию с сайта «Госзакупок»

Подрядчик будет получать 19 тысяч в час? Сколько власти потратят на зимнюю уборку в Ярославле

Публикуем информацию с сайта «Госзакупок»

151
В Ярославле возьмут в аренду снегоуборочную технику

В Ярославле возьмут в аренду снегоуборочную технику

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выбрали подрядчика, который предоставит спецтехнику и рабочих для зимней уборки города. Указано, что услуги должны оказываться с даты заключения контракта вплоть до 31 марта 2026 года.

«С возможностью предоставления техники с экипажем в нерабочие и праздничные дни, а также в ночное время, с учетом ненормированного рабочего дня сотрудников заказчика», — говорится на сайте «Госзакупок».

Изначально за работы предлагали 95 миллионов рублей, то есть, 22 тысячи 600 рублей за час. Победитель аукциона запросил меньшую сумму — суммарно 19 тысяч 581 рубль за час работы и предоставления техники. То есть, в целом за все время работ, подрядчик получит около 82 миллионов 309 тысяч рублей.

Указано, что за эти деньги подрядчик должен будет предоставить 10 самосвалов грузоподъемностью е меньше 15 тонн, 15 самосвалов грузоподъемностью не меньше 20 тонн, 15 самосвалов грузоподъемностью не меньше 25 тонн, 15 самосвалов грузоподъемностью не меньше 30 тонн, 15 фронтальных погрузчиков, три автогрейдера, шесть тракторов первого типа и 14 тракторов второго типа. Подрядчик также должен предоставить экипаж, который будет работать на вышеуказанной технике.

Заказчиком работ выступает МБУ «Городское садово-парковое хозяйство и зеленое строительство» Ярославля. Название компании, выигравшей контракт, пока не раскрывается.

В прошлом сезоне из-за почти бесснежной зимы власти Ярославской области сэкономили около 100 миллионов рублей на зимней уборке. Средства было решено направить на ямочный ремонт дорог.

Вот интересно. Тут есть пара троллей, которые при каждой проблеме с уборкой улиц «успокаивают» население, дескать, «подождите пару дней, и всё уберется». Теперь я понимаю, почему они это пишут... Видимо, у них тоже почасовая оплата от уборщиков улиц или напрямую от мэрии...
