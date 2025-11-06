Здание бывшего католического храма в центре Ярославля продали за 32 млн

Ранее в историческом здании был пожар Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с торгов продали здание-памятник на Кооперативной улице, 19 в Кировском районе. Объект приобрела компания ООО «Дарья» за 31,9 млн рублей.

«Продажа „Дома Чарышникова“ — это важный результат нашей работы по сохранению памятников культуры. Здание было изъято у прежнего собственника по решению суда, и теперь у него появился ответственный владелец», — отметил губернатор Михаил Евраев.

Что известно о компании ООО «Дарья» Узнать ООО «Дарья» было образовано в Ярославле в 2006 году. Владельцем выступает предпринимательница Ирина Денисова. Основная сфера деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году компания заработала 15 млн рублей, выйдя в плюс на 4,2 млн.

Почти все средства от продажи будут возвращены новому владельцу для восстановления объекта.

«Покупателю перечисляются средства в размере стоимости восстановительных работ, но не более суммы, установленной в результате торгов, — рассказала и. о. министра имущественных отношений Елена Ермолова. — Инвестору возвращают потраченные деньги за вычетом расходов на оценку, организацию торгов и уплату НДС. На практике восстановление объекта культурного наследия часто обходится дороже его рыночной стоимости».

Кроме того, у нового собственника будет возможность взять льготный кредит на восстановление объекта со ставкой 9% годовых.

Раньше внутри был храм

Трехэтажное здание на Кооперативной, 19 в Ярославле является объектом культурного наследия федерального значения. Оно было построено в XVIII веке. Дом принадлежал владельцу колокололитейного завода Семену Чарышникову. В конце XIX века объект перешел к купеческой семье Сорокиных, которые обустроили внутри мыловаренный завод.

Позже дом выкупила католическая община, которая переделала его под костел. Также здесь открыли приют для бездомных и благотворительную столовую. В советские годы в здании была коммуналка.

Костел — это католическая церковь.

После перестройки дом попал в частную собственность. Но новый хозяин не занимался его сохранением и восстановлением. Здание много лет стояло заброшенным. В результате по решению суда в 2020 году оно вернулось в областную собственность.

В апреле 2025 года в историческом здании случился пожар.

Как ранее сообщали в МЧС, огнем были уничтожены кровля и пол здания на площади 40 квадратных метров, мебель, закопчены стены. Источник: «МЧС России по Ярославской области» / Telegram