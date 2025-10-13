Составили рейтинг городов России по уровню зарплат. Какое место в топе занял Ярославль

Сколько зарабатывают в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославль занял 59-е место в рейтинге топ-100 городов России по уровню зарплат. По информации рейтинга РИА Новости, средний доход в столице Золотого кольца составляет 71,9 тысячи рублей. Это данные за первое полугодие 2025 года. При этом, как отмечают статистики, в этом году доходы в регионе выросли на 13,4 % по сравнению с 2024 годом.

Рейтинг составлялся на основе соотношения чистой зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора.

Лидерами рейтинга стали города Новый Уренгой и Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе. Там средняя зарплата составляет 167,6 и 159,3 тысячи рублей соответственно. Тройку лидеров замыкает Южно-Сахалинск — 150,2 тысячи рублей.

Стоит отметить, что Москва занимает только пятое место в рейтинге со средней зарплатой 174,1 тысячи рублей, потому что соотношение дохода к стоимости потребительского набора здесь ниже. Санкт-Петербург находится на 13-м месте, средняя зарплата составляет 122,9 тысячи рублей.

На последних местах рейтинга расположились такие города, как Элиста (51 тысяча), Нальчик (50,2 тысячи) и Грозный (49,2 тысячи рублей).

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев также сообщал, что средняя зарплата в регионе в первом полугодии 2025 года составляет более 71 тысячи рублей.