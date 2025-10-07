Ярославцев предупредили о возможных отключениях отопления

Ярославцев предупредили о временных отключениях отопления Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Жителей Ярославля предупредили о возможных отключениях отопления. Речь об этом зашла во время общегородского совещании в мэрии утром 7 октября.

«Дома, которые были без отопления по нашей вине, все запущены. С нашей стороны проблем нет. Дефекты на сетях есть. На сегодняшнее утро их 41. Большая часть из них в работе. <…> Мы работаем с утечками, планируем отключения. УК заблаговременно, как минимум за день, предупреждает», — рассказал руководитель Ярославских тепловых сетей ТГК-2 Михаил Абабков.

По данным ТГК-2, в прошлом году 7 октября было выявлено 72 дефекта, а минувшим летом количество открытых дефектов достигало 150-160 штук.

В ТГК-2 отметили, что на работы выделяют несколько часов.

«Отключения проводим в короткие сроки: в 9:00 отключили, в 15:00–16:00 включили в работу. Отключения производим таким образом, чтобы систему потом не приходилось опять заполнять. Системы остаются под давлением. <…> 6 октября было большое отключение в Дзержинском районе, я считаю, что мы его нормально прошли, жалоб особо не было», — добавил Михаил Абабков.

Известно, что без отопления до 5 октября оставались четыре дома по улице Пушкина. Там, по словам Михаила Абабкова, не могли провести необходимые работы из-за припаркованного авто.

«У нас не подключенных домов нет, мы все подключили», — сказал Михаил Абабков.

Ранее Михаил Абабков отмечал, что срок службы теплосетей в Ярославле превышен в два раза. По нормативам он составляет 25 лет, а по факту в Ярославле — 49 лет. На обновление систем потребуется около 13 миллиардов рублей. При этом инвестиции ТГК-2 на ремонт ежегодно составляют всего лишь 200 миллионов рублей.