В нескольких регионах России начнут выдавать только электронные повестки. Главное

В Генштабе рассказали подробности о призыве Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В части регионов России людям, которых призывают на срочную службу, будут выдавать только электронные повестки. Это Москва, республика Марий Эл, Рязанская и Сахалинская области. Регионы назвал Евгений Бурдинский, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ.

Всего на военную службу призовут 135 тысяч человек. Начнется призыв уже с 1 октября.

«Не менее трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войск», — рассказал Бурдинский газете «Красная звезда» (это газета ВС РФ).

Отправки молодого пополнения на сборные пункты планируются с 15 октября. Срок службы по-прежнему составит 1 год.

«Гражданам наряду с бумажными будут направляться электронные повестки. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве повестки будут направляться только в электронном виде», — подчеркнул Бурдинский.